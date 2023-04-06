Макрон прибыл к месту переговоров в Пекине с Си Цзиньпином. Видео

Президент Франции Эммануэль Макрон прибыл в Дом народных собраний в столице Китайской Народной Республики. Там должны состояться его переговоры с председателем КНР Си Цзиньпином.

Саму встречу двух лидеров предваряла официальная церемония приветствия французского гостя. Как отмечает RT, ранее президент Пятой республики заявил, что Пекин должен сыграть важную роль в построении мира.