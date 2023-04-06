Макрон прибыл к месту переговоров в Пекине с Си Цзиньпином. Видео
Президент Франции Эммануэль Макрон прибыл в Дом народных собраний в столице Китайской Народной Республики. Там должны состояться его переговоры с председателем КНР Си Цзиньпином.
Саму встречу двух лидеров предваряла официальная церемония приветствия французского гостя. Как отмечает RT, ранее президент Пятой республики заявил, что Пекин должен сыграть важную роль в построении мира.
Как отмечает НСН, по дынным французской прессы, Эммануэль Макрон предпримет попытку убедить Си Цзиньпина выступить против России. С этой же целью, по мнению СМИ, в Пекин направляется и глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен.
В то же время, руководитель Школы востоковедения Высшей школы экономики Андрей Карнеев в комментарии Telegram-каналу «Радиоточка НСН», выразил сомнение, что Макрон преуспеет в своей миссии.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru