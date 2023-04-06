Протестующие в Париже подожгли любимый ресторан Макрона

Протестующие против пенсионной реформы французы подожгли в Париже навес ресторана «Ротонда», сообщает РИА Новости.

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Данное заведение известно тем, что здесь часто бывает президент Франции Эммануэль Макрон, а в 2017 году он праздновал в «Ротонде» победу на выборах.

Сообщается, что персоналу ресторана удалось справиться с огнём, однако часть навеса всё же полностью сгорела.

Ранее Министр внутренних дел Франции Жеральд Дарманен сообщил, что несколько десятков полицейских и жандармов пострадали в ходе протестных акций против пенсионной реформы, сообщает журнал «Профиль».

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Фото: telegram.org
ТЕГИ:Эммануэль МакронАкция ПротестаПенсионная РеформаПариж

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