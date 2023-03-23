На протесты против пенсионной реформы вышли более миллиона французов

Министерство внутренних дел Франции сообщило о 1,089 миллиона манифестантов против пенсионной реформы, передает издание Monde.

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Акции протеста 23 марта собрали в два раза больше участников, чем манифестация 15 марта, уточнили в ведомстве. При этом в МВД обратили внимание, что январские митинги были более многочисленными.

С оценкой министерства не согласился профсоюз «Всеобщая конфедерация труда». По данным активистов, в манифестации 23 марта приняли участие 3,5 миллиона человек, из них в Париже - 800 тысяч.

Митинги против повышения пенсионного возраста переросли в столкновения с полицией. Демонстранты забрасывали стражей порядка коктейлями Молотова и петардами.

В ответ жандармы применяли шумовые гранаты и слезоточивый газ. Задержано 80 человек.

Президент Франции Эммануэль Макрон на фоне массовых протестов заявил, что не собирается переизбираться на новый срок, пишет НСН.

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ФОТО: РИА Новости
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