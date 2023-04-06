Захарова высмеяла слова Макрона против размещения ядерного оружия на чужой территории

«Я правильно понимаю, что это жесткое требование Парижа адресовано Вашингтону?» - иронично поинтересовалась дипломат в своем Telegram-канале.

Таким вопросом Захарова подписала картинки со схемами, на которых изображено ядерное оружие США, размещенное в Европе. Из графиков следует, что американские тактические ядерные ракеты стоят в Нидерландах, Бельгии, Германии, Италии и Турции.

Ранее «Радиоточка НСН» сообщала, что президент Белоруссии Александр Лукашенко после размещении на территории республики российского тактического ядерного оружия заявил, что «в Беларусь будет введено и стратегическое ядерное оружие» - «если надо».

