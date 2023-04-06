Лукашенко: все ядерное оружие нужно уничтожить

Президент России Владимир Путин и глава Белоруссии обсудили вопросы безопасности и обороны Союзного государства во время вчерашних переговоров, отметил Лукашенко.



Также он назвал эти переговоры фундаментальными.

5 апреля президент Белоруссии Александр Лукашенко прилетел в российскую столицу с очередным рабочим визитом. В повестке переговоров лидеров двух стран - двусторонние отношения, подготовка к заседанию Высшего госсовета Союзного государства, международные вопросы, ситуация на Украине, передает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

