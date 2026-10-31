Собчак призвала власти Латвии объяснить запрет на въезд

В своём посте в мессенджере Max Собчак отметила, что уже давно не бывает в Латвии, и потребовала раскрыть основания для внесения её семьи в чёрный список.

По мнению телеведущей, вместо благодарности россиянам за многолетний вклад в экономику прибалтийского государства власти демонстрируют «глупую» реакцию, которая лишь подчёркивает их слабость. Собчак допустила, что решение МИД Латвии могло быть продиктовано стремлением устроить пиар‑кампанию вокруг противостояния так называемой «русской угрозе».

С сарказмом журналистка отозвалась о ситуации фразой «Храбрые латышские стрелки». Также она подчеркнула, что не испытывает потребности посещать Латвию, поскольку чувствует себя комфортно в своей стране, отмечает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

