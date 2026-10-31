Собчак призвала власти Латвии объяснить запрет на въезд

Ксения Собчак с иронией прокомментировала запрет на въезд в Латвию, который власти страны распространили на неё и режиссёра Константина Богомолова. Журналистка расценила этот шаг как проявление бессилия.

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В своём посте в мессенджере Max Собчак отметила, что уже давно не бывает в Латвии, и потребовала раскрыть основания для внесения её семьи в чёрный список.

По мнению телеведущей, вместо благодарности россиянам за многолетний вклад в экономику прибалтийского государства власти демонстрируют «глупую» реакцию, которая лишь подчёркивает их слабость. Собчак допустила, что решение МИД Латвии могло быть продиктовано стремлением устроить пиар‑кампанию вокруг противостояния так называемой «русской угрозе».

С сарказмом журналистка отозвалась о ситуации фразой «Храбрые латышские стрелки». Также она подчеркнула, что не испытывает потребности посещать Латвию, поскольку чувствует себя комфортно в своей стране, отмечает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости
ТЕГИ:Ксения СобчакПрибалтика

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