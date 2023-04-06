«От АЭС до торговли»: В России назвали основные темы переговоров Макрона и Си Цзиньпина

Ранее французский лидер Эммануэль Макрон и глава еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен прибыли в Пекин на переговоры с Си Цзиньпином. В ходе встречи стороны сделали ряд ключевых заявлений, касающихся российско-украинского конфликта и поставок Китаем военной техники России. По словам Лукина, у России не должно быть никаких ожиданий от визита Макрона в Китай.

«У Китая с Европой очень разветвленные торгово-экономические отношения. Поэтому лидеры государств периодически наведываются друг к другу с визитами. В этом нет ничего экстраординарного. Насколько мне известно, в делегации было порядка 200 бизнесменов. Так что основной темой переговоров были торгово-экономические связи, от строительства АЭС до обычных вопросов торговли. А обсуждение ситуации на Украине уже превратилось в рутину. Как и всегда, западные лидеры говорят, что Китай должен повлиять на Россию», — сказал Лукин.

Собеседник НСН объяснил, почему Си Цзиньпин до сих пор не позвонил украинскому лидеру Владимиру Зеленскому.

«У Китая есть отношения с Украиной на всех уровнях. Видимо, Си Цзиньпин не желает звонить Зеленскому, поскольку поведение Украины Китаю не очень нравится. Киев полностью попал под влияние Запада, довольно враждебно ведущего себя по отношению к Пекину. При этом Китай никогда не отказывался от связи с Украиной. Между двумя государствами налажены дипломатические связи, недавно состоялась встреча министров иностранных дел. Кстати, Украина ведет себя по отношению к Китаю очень вежливо, несмотря на то, что для украинского правительства совершенно неприемлемы китайские условия. Многие, в том числе и сам Зеленский, выражают заинтересованность в поддержании отношений с Китаем. Все понимают, что Китай — влиятельное государство, с ним не надо портить отношения», —добавил эксперт.

В заключение Лукин прокомментировал скептические настроения ряда политологов, которые утверждали, что десятичасовой перелет из Франции в Китай не стоил полуторачасовой встречи тет-а-тет, и сравнивали этот визит с недавней встречей Си Цзиньпина и президента России Владимира Путина, продлившейся несколько часов.

«Продолжительность встречи от одного до двух часов — обычное время в дипломатической практике. Если беседа затягивается, это значит, что двум лидерам есть о чем поговорить более плотно. Так было и в случае с Россией, с которой у Китая давнее стратегическое глубокое партнерство», — подытожил он.

Ранее глава Центра изучения стран Дальнего Востока Кирилл Котков заявил, что визит президента Франции в Китай может быть связан с попыткой Запада перетянуть Пекин в «свой лагерь». Об этом пишет Telegram-канал «Радиоточка НСН».

