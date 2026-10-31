СМИ: В «Царицыно» эвакуировали зрителей во время органного концерта
В московском музее‑заповеднике «Царицыно» во время органного концерта пришлось проводить эвакуацию, сообщает издание Baza.
Как рассказала органистка Лилия Печенкина, из‑за звучавшей музыки более ста зрителей не сразу отреагировали на объявление об эвакуации.
Концерт шёл в Атриуме Хлебного дома — зал был практически полон. Предупреждение по системе оповещения прозвучало примерно за десять минут до финала программы.
Ранее посольство США в России разместило предупреждение о «достоверной угрозе» инцидента с риском массовых жертв — речь шла о территории музея‑заповедника «Царицыно» в Москве. В диппредставительстве уточнили, что правительство США взаимодействует с профильными российскими ведомствами и координирует возможные меры реагирования.
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