СМИ: В «Царицыно» эвакуировали зрителей во время органного концерта

Как рассказала органистка Лилия Печенкина, из‑за звучавшей музыки более ста зрителей не сразу отреагировали на объявление об эвакуации.

Концерт шёл в Атриуме Хлебного дома — зал был практически полон. Предупреждение по системе оповещения прозвучало примерно за десять минут до финала программы.

Ранее посольство США в России разместило предупреждение о «достоверной угрозе» инцидента с риском массовых жертв — речь шла о территории музея‑заповедника «Царицыно» в Москве. В диппредставительстве уточнили, что правительство США взаимодействует с профильными российскими ведомствами и координирует возможные меры реагирования.

