СМИ: Сабуров получил от аренды дома в России минимум 6 млн рублей

Комик Нуран Сабуров не стал продавать свой особняк в Подмосковье, хотя ему предлагали за него 140–160 миллионов рублей. Сейчас артист вместе с женой сдаёт недвижимость в аренду, сообщает Mash.

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Объект — двухэтажный коттедж в посёлке «Новорижский». По данным СМИ, ежемесячная арендная плата составляет примерно 800 тысяч рублей. Если сдавать дом без перерывов в течение года, потенциальный доход до вычета расходов и налогов может достичь 9,6 миллиона рублей — это расчёт на основе указанной ставки, а не зафиксированный фактический заработок.

С учётом запрета на въезд артиста в Россию доходы от аренды составляют не менее шести миллионов рублей. Канал также выдвигает предположение, что арендные платежи получает супруга юмориста, но эта информация не подтверждена.

Ранее Сабуров посвятил концерт на Пхукете запрету на въезд в Россию, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости / Алексей Майшев
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