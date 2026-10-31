СМИ: Сабуров получил от аренды дома в России минимум 6 млн рублей
Комик Нуран Сабуров не стал продавать свой особняк в Подмосковье, хотя ему предлагали за него 140–160 миллионов рублей. Сейчас артист вместе с женой сдаёт недвижимость в аренду, сообщает Mash.
Объект — двухэтажный коттедж в посёлке «Новорижский». По данным СМИ, ежемесячная арендная плата составляет примерно 800 тысяч рублей. Если сдавать дом без перерывов в течение года, потенциальный доход до вычета расходов и налогов может достичь 9,6 миллиона рублей — это расчёт на основе указанной ставки, а не зафиксированный фактический заработок.
С учётом запрета на въезд артиста в Россию доходы от аренды составляют не менее шести миллионов рублей. Канал также выдвигает предположение, что арендные платежи получает супруга юмориста, но эта информация не подтверждена.
Ранее Сабуров посвятил концерт на Пхукете запрету на въезд в Россию, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
Подписывайтесь на НСН: Новости | Дзен | VK | Telegram | Max
Горячие новости
- СМИ: В «Царицыно» эвакуировали зрителей во время органного концерта
- В более чем 30 городах Германии начались молодежные протесты
- В Симферополе нескольких эвакуированных из Алешек доставили в больницы
- Минторг США выдал Boeing лицензию на работу с «Белавиа»
- ФСБ получила от США данные о подготовке теракта в Москве
- СМИ: Сабуров получил от аренды дома в России минимум 6 млн рублей
- Посольство США в Москве предупредило об угрозе ЧП с жертвами в «Царицыно»
- Собчак призвала власти Латвии объяснить запрет на въезд
- Кинотеатры отказываются показывать «Новые похождения Клиффа Бута»
- «Сотни часов трэша»: GTA 6 станет крупнейшим игровым релизом десятилетия