Глава Еврокомиссии заявила, что Си Цзиньпин желает поговорить с Зеленским

Глава Еврокомиссии Урсула Фон дер Ляйен заявила, что председатель КНР Си Цзиньпин выразил желание поговорить с президентом Украины Владимиром Зеленским, сообщает ТАСС.

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По её словам, председатель КНР сам рассказал ей об этом, уточнив, что беседа состоится, когда позволят условия и время.

«Было интересно услышать, что Си Цзиньпин подчеркнул готовность поговорить с президентом Зеленским, когда условия и время будут подходящими», - отметила Фон дер Ляйен.

Ранее президент Франции Эммануэль Макрон призвал Си Цзиньпина «образумить Россию и усадить всех за стол переговоров», сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости / Алексей Никольский
ТЕГИ:ЕврокомиссияПереговорыВладимир ЗеленскийСи Цзиньпин

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