Глава Еврокомиссии заявила, что Си Цзиньпин желает поговорить с Зеленским

По её словам, председатель КНР сам рассказал ей об этом, уточнив, что беседа состоится, когда позволят условия и время.

«Было интересно услышать, что Си Цзиньпин подчеркнул готовность поговорить с президентом Зеленским, когда условия и время будут подходящими», - отметила Фон дер Ляйен.

Ранее президент Франции Эммануэль Макрон призвал Си Цзиньпина «образумить Россию и усадить всех за стол переговоров», сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».