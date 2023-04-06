Глава Еврокомиссии заявила, что Си Цзиньпин желает поговорить с Зеленским
Глава Еврокомиссии Урсула Фон дер Ляйен заявила, что председатель КНР Си Цзиньпин выразил желание поговорить с президентом Украины Владимиром Зеленским, сообщает ТАСС.
По её словам, председатель КНР сам рассказал ей об этом, уточнив, что беседа состоится, когда позволят условия и время.
«Было интересно услышать, что Си Цзиньпин подчеркнул готовность поговорить с президентом Зеленским, когда условия и время будут подходящими», - отметила Фон дер Ляйен.
Ранее президент Франции Эммануэль Макрон призвал Си Цзиньпина «образумить Россию и усадить всех за стол переговоров», сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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