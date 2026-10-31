ФСБ получила от США данные о подготовке теракта в Москве

Федеральная служба безопасности получила от американских партнёров сведения о возможной подготовке террористического акта в Москве.

Посольство США в РФ предупредило американцев об угрозе чумы и призвало покинуть страну

Сейчас в ФСБ занимаются проверкой поступившей информации и проводят необходимые мероприятия.

Ранее посольство США в России разместило предупреждение о «достоверной угрозе» инцидента с риском массовых жертв — речь шла о территории музея‑заповедника «Царицыно» в Москве. В диппредставительстве уточнили, что правительство США взаимодействует с профильными российскими ведомствами и координирует возможные меры реагирования.

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ФОТО: Илья Московец/URA.RU/ТАСС
ТЕГИ:МоскваТерактыФСБ

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