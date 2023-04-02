Российское ядерное оружие разместят на западе Белоруссии
Российское тактическое ядерное оружие разместят ближе к западным границам Союзного государства. Об этом в эфире телеканала СТВ заявил посол РФ в Белоруссии Борис Грызлов.
Дипломат отметил, что хранилище для ядерного оружия будет готово до 1 июля. Размещение ближе к западным границам Белоруссии повысит безопасность Союзного государства, сказал Грызлов.
Он назвал положительным моментом то, что Запад активно обсуждает размещение ядерного оружия РФ в союзной республике. США и ЕС начали обращать внимание на необходимость паритета, считает посол.
Президент Белоруссии Александр Лукашенко ранее заявил, что вместе с тактическим оружием на территории Белоруссии появятся компоненты стратегических ядерных сил, передает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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