«До дна!» Чем закончились два дня переговоров Путина и Си Цзиньпина
Президент РФ Владимир Путин и председатель КНР Си Цзиньпин по итогам официальных переговоров в Москве подписали два документа.
Президент России Владимир Путин и председатель КНР Си Цзиньпин на переговорах в Кремле согласовали основные принципы развития экономического сотрудничества между двумя странами до 2030 года и подписали два документа.
Си Цзиньпин по приглашению Владимира Путина с 20 марта находится в Москве. Это его первый зарубежный визит после переизбрания председателем КНР в третий раз.
Российский и китайский лидеры подписали заявление об углублении всеобъемлющего партнёрства и стратегического взаимодействия. Также было подписано заявление об экономическом сотрудничестве до 2030 года, которое, по словам Путина, остаётся приоритетом в отношениях Москвы и Пекина. Всего планируется подписание более десяти документов.
Российский глава остался доволен переговорами с китайским коллегой.
«Переговоры были успешными и прошли конструктивно. Подписанные документы отражают уровень отношений России и Китая, которые находятся на высшей точке за всю историю», - заявил Путин.
Председатель КНР, в свою очередь, сообщил, что в ходе переговоров с российским лидером подведены результаты развития двусторонних отношений за 10 лет. По словам Си Цзиньпина, партнерство двух стран вышло за рамки двусторонних отношений и имеет жизненно важное значение для миропорядка.
Владимир Путин заявил, что мирный план Китая может быть взят за основу мирного урегулирования конфликта на Украине. Помощник президента России Юрий Ушаков отметил, что китайский мирный план по урегулированию конфликта на Украине вызывает уважение Москвы.
Китайский мирный план был представлен 24 февраля 2023 года. В нем двенадцать пунктов, которые касаются прекращения огня, мирных переговоров, гуманитарного кризиса, защите граждан и военных, прекратить действие санкций и другое.
Также Ушаков не исключил поездки Путина в Китай в этом году. Он подчеркнул, что этот вопрос обсуждался и возможность такой поездки существует, однако точные сроки назвать в настоящий момент он не может.
В меню государственного ужина лидерам государств предлагались салат с карельской форелью и свежими огурцами, крокет из камчатского краба с трюфельным маслом, а также борщ с томлёной уткой. Политики пили вино 2020 года из усадьбы Дивноморское Краснодарского края.
Вся трапеза сопровождалась концертом, состоящим из произведений таких известных отечественных музыкальных классиков, как Чайковский и Рахманинов, а также из китайских музыкальных композиций.
Завершающим аккордом вечера стала одна из самых известных по всему миру русских песен «Подмосковные вечера» советского композитора Василия Соловьёва-Седого на стихи Михаила Матусовского.
Во время ужина российский глава поднял тост за здоровье Си Цзиньпина и членов китайской делегации, а также за углубление партнёрства и процветание России и КНР. В конце речи президент сказал по-китайски: «гань бэй», что является аналогом русского «до дна».
Китайский лидер, в свою очередь, также поднял тост за Россию и за здоровье российского коллеги.
«За процветание и счастье наших народов. За дружбу народов из поколения в поколение. За здоровье президента Путина и всех присутствующих. Выпьем до дна», - заключил Си Цзиньпин.
Сообщается, что около девяти вечера Си Цзиньпин покинул Кремль после дня переговоров с Путиным. Встреча двух лидеров длилась около шести часов.
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