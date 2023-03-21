«До дна!» Чем закончились два дня переговоров Путина и Си Цзиньпина

Си Цзиньпин по приглашению Владимира Путина с 20 марта находится в Москве. Это его первый зарубежный визит после переизбрания председателем КНР в третий раз.

Российский и китайский лидеры подписали заявление об углублении всеобъемлющего партнёрства и стратегического взаимодействия. Также было подписано заявление об экономическом сотрудничестве до 2030 года, которое, по словам Путина, остаётся приоритетом в отношениях Москвы и Пекина. Всего планируется подписание более десяти документов.