В более чем 30 городах Германии начались молодежные протесты

По данным ТАСС, в Берлине главная демонстрация проходит у Бранденбургских ворот — её численность оценивается более чем в 10 тысяч участников. Протестующие выдвигают ряд требований: не возвращать воинскую повинность, нарастить финансирование сферы образования и здравоохранения, усилить меры по защите климата, а также активнее бороться с ростом стоимости жизни. Ещё одна акция, рассчитанная примерно на 500 человек, намечена на вечер в столице ФРГ — на площади Розенталер‑плац. Её проведут под девизом «С поколения Z хватит»; ожидается, что в мероприятии примут участие в том числе пропалестинские активисты и представители левых радикальных кругов.

Для обеспечения порядка в Берлине задействовано около 1,5 тысячи сотрудников полиции. Организаторы акций делают акцент на мирном характере протеста и призывают избегать провокаций. Тем не менее в правоохранительных органах ФРГ допускают риск эскалации — вплоть до столкновений между демонстрантами и силовиками. Примечательно, что время проведения акций совпало с празднованием Хеллоуина (его отмечают в ночь на 1 ноября — прим. ТАСС).

Полиция также обратила внимание на активность в соцсетях: отдельные экстремистские группировки, преимущественно левого толка, публично призывали своих сторонников присоединиться к протестным мероприятиям. В связи с этим подразделения по всей Германии работают в усиленном режиме.

В преддверии акций многие магазины в Берлине и других городах приняли защитные меры: витрины ряда модных бутиков закрыты деревянными щитами, а некоторые торговые точки разместили уведомления о досрочном закрытии 30 октября. Предприниматели выражают опасения, что протесты могут перерасти в погромы — по аналогии с теми, что ранее происходили во Франции, отмечает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

