Минторг США выдал Boeing лицензию на работу с «Белавиа»

Дипломат добавил, что диалог между Минском и Вашингтоном продолжается — сторонам предстоит согласовать ещё ряд вопросов, чтобы вывести взаимодействие на более высокий уровень.

Как отметил генеральный директор «Белавиа» Игорь Чергинец, ранее аналогичное разрешение уже выдал Минфин США. Благодаря этому авиакомпания сможет выстраивать прямые контакты с Boeing — в частности, получать комплектующие и запчасти, а также своевременно обновлять программное обеспечение. По словам Чергинца, такой формат сотрудничества позволит быстрее доставлять необходимые детали и снизить затраты перевозчика. Кроме того, открывается возможность вести переговоры о прямой закупке воздушных судов у корпорации.

Напомним, что о снятии санкционных ограничений в отношении «Белавиа» стало известно ещё в сентябре 2025 года: тогда представитель президента США Джон Коул озвучил эту информацию в ходе встречи с президентом Белоруссии Александром Лукашенко. Тогда же Минфин США оформил генеральную лицензию, разрешающую финансовые операции с авиакомпанией и её дочерними структурами, отмечает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

