Figaro: Макрон попытается убедить Китай выступить против России
Французский лидер Эммануэль Макрон и председатель Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен направились в Китай, чтобы убедить руководство КНР выступить против России. Об этом сообщает газета Le Figaro.
Издание отмечает, что европейские политики хотят донести до Пекина, что его позиция оказывает сильное стратегическое влияние на конфликт на Украине. Президент Франции и глава Еврокомиссии попытаются убедить Китай не оказывать поддержку России.
Политики прилетели в Пекин в среду, 5 апреля. В четверг ожидаются их переговоры с председателем Китая Си Цзиньпином.
Лидер КНР объявил подготовку страны к войне в сугубо оборонительных целях, рассказал «Радиоточке НСН» ведущий научный сотрудник Института Китая и современной Азии РАН Павел Каменнов.
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