Figaro: Макрон попытается убедить Китай выступить против России

Французский лидер Эммануэль Макрон и председатель Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен направились в Китай, чтобы убедить руководство КНР выступить против России. Об этом сообщает газета Le Figaro.

МИД РФ счёл «открытым шантажом» слова Макрона о «сообщниках» Москвы

Издание отмечает, что европейские политики хотят донести до Пекина, что его позиция оказывает сильное стратегическое влияние на конфликт на Украине. Президент Франции и глава Еврокомиссии попытаются убедить Китай не оказывать поддержку России.

Политики прилетели в Пекин в среду, 5 апреля. В четверг ожидаются их переговоры с председателем Китая Си Цзиньпином.

Лидер КНР объявил подготовку страны к войне в сугубо оборонительных целях, рассказал «Радиоточке НСН» ведущий научный сотрудник Института Китая и современной Азии РАН Павел Каменнов.

Подписывайтесь на НСН: Новости | Дзен | VK | Telegram

ФОТО: РИА Новости
ТЕГИ:РоссияКитайФранцияЭммануэль Макрон

Горячие новости

Все новости

партнеры