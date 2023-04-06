Figaro: Макрон попытается убедить Китай выступить против России

Издание отмечает, что европейские политики хотят донести до Пекина, что его позиция оказывает сильное стратегическое влияние на конфликт на Украине. Президент Франции и глава Еврокомиссии попытаются убедить Китай не оказывать поддержку России.

Политики прилетели в Пекин в среду, 5 апреля. В четверг ожидаются их переговоры с председателем Китая Си Цзиньпином.

Лидер КНР объявил подготовку страны к войне в сугубо оборонительных целях, рассказал «Радиоточке НСН» ведущий научный сотрудник Института Китая и современной Азии РАН Павел Каменнов.

