Макрон заявил, что Си Цзиньпин должен «образумить Россию»
Президент Франции Эммануэль Макрон призвал председателя КНР Си Цзиньпина способствовать переговорам на Украине, сообщает РИА Новости.
На встрече с китайским лидером он отметил, что знает о приверженности Пекина Уставу ООН и «всему, что способствует миру и стабильности на планете».
Французский лидер подчеркнул, что российско-украинский конфликт «положил конец десятилетиям мира в Европе».
«Я знаю, что могу рассчитывать на вас... для того, чтобы образумить Россию и усадить всех за стол переговоров», - заключил Макрон.
Ранее президент Франции заявил, что страны, обладающие ядерным оружием, не должны размещать его за пределами своей территории, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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