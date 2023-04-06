Макрон заявил, что Си Цзиньпин должен «образумить Россию»

На встрече с китайским лидером он отметил, что знает о приверженности Пекина Уставу ООН и «всему, что способствует миру и стабильности на планете».

Французский лидер подчеркнул, что российско-украинский конфликт «положил конец десятилетиям мира в Европе».

«Я знаю, что могу рассчитывать на вас... для того, чтобы образумить Россию и усадить всех за стол переговоров», - заключил Макрон.

Ранее президент Франции заявил, что страны, обладающие ядерным оружием, не должны размещать его за пределами своей территории, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

