Певец Агутин покинет страну на Новый год ради 16 миллионов
Певец Леонид Агутин проведёт новогодние праздники за рубежом. В его планах — концерт в Дубае, который состоится 6 января 2027 года на площадке Dubai Opera.
По оценкам издания URA.RU, при стопроцентной заполняемости зала выступление может принести исполнителю свыше 16 миллионов рублей.
Согласно расчётам агентства, потенциальная выручка в случае полного зала составит примерно 16,1 миллиона рублей. На данный момент реализовано билетов на сумму порядка 7,4 миллиона рублей. Ещё 693 билета остаются в продаже — их общая стоимость приближается к 8,7 миллиона рублей.
Ранее музыкальный продюсер Иосиф Пригожин заявил НСН, что дуэт Валерии с The Hatters — часть серии творческих экспериментов, раскрыв, почему команда решила не делать кавер, а создать полностью оригинальную работу.
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