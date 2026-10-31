Певец Агутин покинет страну на Новый год ради 16 миллионов

По оценкам издания URA.RU, при стопроцентной заполняемости зала выступление может принести исполнителю свыше 16 миллионов рублей.

Согласно расчётам агентства, потенциальная выручка в случае полного зала составит примерно 16,1 миллиона рублей. На данный момент реализовано билетов на сумму порядка 7,4 миллиона рублей. Ещё 693 билета остаются в продаже — их общая стоимость приближается к 8,7 миллиона рублей.

Ранее музыкальный продюсер Иосиф Пригожин заявил НСН, что дуэт Валерии с The Hatters — часть серии творческих экспериментов, раскрыв, почему команда решила не делать кавер, а создать полностью оригинальную работу.

