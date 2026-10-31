Кинотеатры отказываются показывать «Новые похождения Клиффа Бута»
Киносети Северной Америки неохотно берутся за прокат ленты «Новые похождения Клиффа Бута» — сиквела картины «Однажды… в Голливуде». Фильм снял Дэвид Финчер по сценарию Квентина Тарантино, в главной роли — Брэд Питт.
От показа отказались две из трёх крупнейших сетей, включая Regal и Cinemark; к ним присоединились и некоторые менее крупные операторы — все они, как отмечается, сделали это в вежливой форме. В итоге фильм выйдет в ограниченном IMAX‑прокате примерно в 200 кинотеатрах, а длительность показа составит всего две недели — он стартует 25 ноября 2026 года.
Причина сдержанного отношения кинотеатров кроется в условиях, выдвинутых Netflix. Для сетей невыгодно отдавать IMAX‑залы в День благодарения — один из самых доходных периодов в году — под картину, которая уже 23 декабря появится на стриминговой платформе. Двухнедельное прокатное окно перед цифровым релизом участники рынка считают недостаточно привлекательным: по их мнению, Netflix использует кинотеатральный показ скорее как инструмент рекламы, а не как полноценный канал дистрибуции.
Стоит напомнить, что ранее Дэвид Финчер сам прекратил сотрудничество с Netflix — причиной стали серьёзные творческие разногласия с руководством сервиса.
Дэвид Финчер — мастер создания экшен сцен, отлично снимает триллеры и умеет перерабатывать материал по-своему, поэтому есть все предпосылки к тому, что режиссер снимет достойное продолжение хита Квентина Тарантино «Однажды в… Голливуде», говорил ранее НСН кинокритик Александр Голубчиков.
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