Посольство США в Москве предупредило об угрозе ЧП с жертвами в «Царицыно»
На сайте посольства США в Москве опубликовано предупреждение о возможной угрозе: диппредставительство заявляет, что располагает сведениями о «достоверной угрозе» инцидента с риском массовых жертв. Предполагаемое происшествие может случиться 31 октября (в субботу) на территории музея‑заповедника «Царицыно» в столице.
В своём заявлении посольство советует гражданам не приходить в «Царицыно», не находиться поблизости от этого района, проявлять осторожность и держаться подальше от мест, где собирается много людей.
Также в сообщении отмечается, что правительство США ведёт координацию мер реагирования с профильными органами власти Российской Федерации.
На данный момент российские власти не давали комментариев по поводу этой информации. Музей-заповедник сообщил Mash, что информации об угрозе у них нет. «Царицыно» продолжает работать в обычном режиме.
Ранее американское посольство в России предупредило своих граждан об угрозе чумы и призвало их немедленно покинуть территорию РФ, напоминает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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