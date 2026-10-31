Посольство США в Москве предупредило об угрозе ЧП с жертвами в «Царицыно»

В своём заявлении посольство советует гражданам не приходить в «Царицыно», не находиться поблизости от этого района, проявлять осторожность и держаться подальше от мест, где собирается много людей.

Также в сообщении отмечается, что правительство США ведёт координацию мер реагирования с профильными органами власти Российской Федерации.

На данный момент российские власти не давали комментариев по поводу этой информации. Музей-заповедник сообщил Mash, что информации об угрозе у них нет. «Царицыно» продолжает работать в обычном режиме.

Ранее американское посольство в России предупредило своих граждан об угрозе чумы и призвало их немедленно покинуть территорию РФ, напоминает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

