В Симферополе нескольких эвакуированных из Алешек доставили в больницы
Несколько эвакуированных из Алешек людей госпитализировали в больницы Симферополя. Об этом рассказал помощник главы Минздрава Алексей Кузнецов, передает РИА Новости.
Он пояснил, что в ходе обследований у пациентов обнаружили обострения хронических болезней, патологии сердечно‑сосудистой и хирургической направленности, а также травмы, полученные в результате взрывов. Всем им окажут полный объём требуемой медицинской помощи.
Кузнецов добавил, что ещё на этапе пребывания в пунктах временного размещения прибывших осмотрели медики, а также с ними провели работу специалисты — психологи и психотерапевты.
Гуманитарную операцию в Алешках провели в пятницу при координации Вашингтона; её согласовали Москва и Киев. В рамках акции желающим покинуть город предоставили автобусы. Часть эвакуированных осталась на территории России, часть — выехала на Украину.
Тем, кто решил остаться в Алешках, доставили гуманитарный груз: продукты, медикаменты, средства гигиены, топливо для генераторов и прочие жизненно важные товары.
На время проведения мероприятий в населённом пункте действует режим тишины — он сохранится до 22:59 1 ноября. Уполномоченный по правам человека Яна Лантратова сообщила, что операция прошла без происшествий, а обе стороны дали высокую оценку её организации, отмечает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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