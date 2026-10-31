В Симферополе нескольких эвакуированных из Алешек доставили в больницы

Он пояснил, что в ходе обследований у пациентов обнаружили обострения хронических болезней, патологии сердечно‑сосудистой и хирургической направленности, а также травмы, полученные в результате взрывов. Всем им окажут полный объём требуемой медицинской помощи.

Кузнецов добавил, что ещё на этапе пребывания в пунктах временного размещения прибывших осмотрели медики, а также с ними провели работу специалисты — психологи и психотерапевты.

Гуманитарную операцию в Алешках провели в пятницу при координации Вашингтона; её согласовали Москва и Киев. В рамках акции желающим покинуть город предоставили автобусы. Часть эвакуированных осталась на территории России, часть — выехала на Украину.

Тем, кто решил остаться в Алешках, доставили гуманитарный груз: продукты, медикаменты, средства гигиены, топливо для генераторов и прочие жизненно важные товары.

На время проведения мероприятий в населённом пункте действует режим тишины — он сохранится до 22:59 1 ноября. Уполномоченный по правам человека Яна Лантратова сообщила, что операция прошла без происшествий, а обе стороны дали высокую оценку её организации, отмечает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

