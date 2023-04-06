Макрон выступил против размещения ядерного оружия за границами обладающих им стран

Президент Франции Эммануэль Макрон заявил, что страны, обладающие такими ядерным оружием, не должны размещать его за пределами своей территории, «особенно в Европе», сообщает ТАСС.

Он также призвал не допустить использования ядерного оружия в российско-украинском конфликте.

«Франция разделяет желание Китая о том, что ядерное оружие должно быть исключено из этого конфликта», - подчеркнул он на пресс-конференции по итогам встречи с председателем КНР Си Цзиньпином.

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ФОТО: РИА Новости
ТЕГИ:СпецоперацияЯдерное ОружиеФранцияЭммануэль Макрон

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