Макрон выступил против размещения ядерного оружия за границами обладающих им стран
6 апреля 202313:13
Президент Франции Эммануэль Макрон заявил, что страны, обладающие такими ядерным оружием, не должны размещать его за пределами своей территории, «особенно в Европе», сообщает ТАСС.
Он также призвал не допустить использования ядерного оружия в российско-украинском конфликте.
«Франция разделяет желание Китая о том, что ядерное оружие должно быть исключено из этого конфликта», - подчеркнул он на пресс-конференции по итогам встречи с председателем КНР Си Цзиньпином.
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Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru