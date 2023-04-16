Около месяца назад офицер разведки морской пехоты США в отставке сам призвал недовольных политикой Киева украинцев поднять восстание против президента страныВладимира Зеленского. Об этом экс-разведчик ВС США заявил в интервью YouTube-каналу U.S. Tour of Duty.

Риттер предложил народу Украины последовать примеру американцев, когда те восстали против британцев, отстаивая свою свободу. Военный задался риторическим вопросом о бездействии разочарованных в политике страны украинцев.

Разведчик отметил, что Зеленский идет на поводу у США, а не согласным с этим жителям Украины стоит бороться за свою свободу, чтобы не отдавать свои жизни за такого президента.



Риттер также в начале марта прогнозировал устранение Зеленского офицером ВСУ как ответ на проигрыш Украины России.