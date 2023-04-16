Убить Зеленского? На Западе предупреждают о физическом устранении президента Украины
На Западе Зеленского пугают гибелью от рук военных или народа, в России с ним никто не хочет связываться и требуют трибунала.
Президент Украины Владимир Зеленский может погибнуть от рук украинцев, которые выступят против него. Об этом заявил бывший офицер разведки морской пехоты США Скотт Риттер в интервью YouTube-каналу Redacted. По мнению Риттера, складывается «трагическая во всех отношениях» ситуация.
Около месяца назад офицер разведки морской пехоты США в отставке сам призвал недовольных политикой Киева украинцев поднять восстание против президента страныВладимира Зеленского. Об этом экс-разведчик ВС США заявил в интервью YouTube-каналу U.S. Tour of Duty.
Риттер предложил народу Украины последовать примеру американцев, когда те восстали против британцев, отстаивая свою свободу. Военный задался риторическим вопросом о бездействии разочарованных в политике страны украинцев.
Разведчик отметил, что Зеленский идет на поводу у США, а не согласным с этим жителям Украины стоит бороться за свою свободу, чтобы не отдавать свои жизни за такого президента.
Риттер также в начале марта прогнозировал устранение Зеленского офицером ВСУ как ответ на проигрыш Украины России.
Бывший советник Пентагона полковник Дуглас Макгрегор на днях в эфире YouTube-канала Judging Freedom также заявил, что украинские военные хотят ликвидировать президента страны Владимира Зеленского. Он отметил, что в ВСУ достигла апогея проблема коррупции. Так, на Украине пропадает военное оборудование, а сотни миллионов наличных денег оказываются «в самых разных местах».
По словам Макгрегора, украинские военные знают о проблемах армии и обсуждают их в роликах, которые публикуют в соцсетях.
«А вы думаете, почему мы слышим, как они говорят: "первым делом надо вернуться и перевешать Зеленского с его командой, пока до них не добрались русские". Такое до нас доходит уже не один месяц», — подчеркнул полковник.
Макгрегор добавил, что украинские бойцы «прекрасно знают, что их предали».
Украинскому лидеру Владимиру Зеленскому может грозить физическая расправа после окружения войск в Артемовске, сообщил экс-советник Леонида Кучмы Олег Соскин на канале в YouTube.
«Зеленский, вдумайся, если, не дай бог, случится там Иловайск или Дебальцево, ты вообще представляешь последствия для себя? Что с тобой сделают? С тобой, с твоей семьей», — задался вопросом эксперт.
Соскин считает ситуацию в Артемовске для Украины критической, так как Запад задерживает поставки военной техники, а армия России постепенно сжимает кольцо вокруг города.
Западные союзники президента Украины Владимира Зеленского могут отказаться от финансирования Вооруженных сил Украины (ВСУ), предупредил Соскин. Он прогнозирует прекращение поставок вооружений к лету 2023 года.
У Вашингтона есть варианты для замены Зеленского, заявил член Совета по межнациональным отношениям при президенте России Богдан Безпалько в разговоре с Telegram-каналом «Радиоточка НСН».
В числе кандидатаов на пост украинского президента вместо Зеленского - Порошенко, Разумков и Залужный.
«На его место может претендовать бывший президент Украины Петр Порошенко, он не оставляет мысли о том, что его могут вернуть со скамейки запасных. Есть еще ряд политиков, которые могут рассчитывать на то, что их внешние силы могут использовать в качестве лидеров – Дмитрий Разумков (председатель Верховной Рады Украины, прим. НСН), некоторых силовиков сейчас подозрительно пиарят – того же Залужного (главнокомандующий Вооружёнными силами Украины – прим. НСН), и начальника разведки Буданова», - предположил он.
Того же экс-советника главы офиса президента Украины Алексея Арестовича отправили в отставку, потому что он начал борьбу за место главы государства, заявил ранее политолог, председатель Крымской региональной общественной организации «Центр политического просвещения» Иван Мезюхо в разговоре с Telegram-каналом «Радиоточка НСН».
«Тот же Алексей Арестович имеет президентские амбиции. Неудивительно, что после серий интервью, где он об этом говорил, случилось то, что случилось», - резюмировал Мезюхо.
Еще в ноябре прошлого года спикер Госдумы Вячеслав призвал судить Владимира Зеленского за совершенные в ходе СВО зверства киевского режима.
«[Президента Украины Владимира] Зеленского надо судить. Он должен предстать перед трибуналом», — написал Володин в своем Telegram-канале.
Российский президент Владимир Путин, в свою очередь, пообещал не убивать украинского лидера Владимира Зеленского, заявил бывший премьер-министр Израиля Нафтали Беннет. Об этом сообщает The Times of Israel. Беннет рассказал, что в начале марта 2022 года во время встречи в Москве с президентом РФ Владимиром Путиным тот, в ответ на вопрос Беннета, заявил, что не станет «убивать Зеленского», пишет Газета.ru.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru