Владимир Зеленский проводит «чистку» среди чиновников по просьбе США, но у Вашингтона есть варианты и для замены самого Зеленского, заявил член Совета по межнациональным отношениям при президенте России Богдан Безпалько в разговоре с НСН.

Украинские СМИ сообщают, что в феврале могут уволить сразу восемь министров. Депутат Рады Дубинский заявлял, что глава офиса Зеленского Ермак «убирает» нелояльных. Сам Зеленский же анонсировал новые увольнения чиновников среди тех, кто не соответствует требованиям государства и общества. Безпалько объяснил такое решение желанием угодить американцам.

«Пока уволили только несколько заместителей министров, очевидно, что это было попытка удовлетворить требования не столько общества, сколько американцев. Здесь сложно гадать, это не будет зависеть от их профессиональных качеств, будет результатом каких-то договоренностей, в том числе, и с самими этими министрами. Сейчас несколько человек отправили в отставку, включая заместителя главы офиса президента, но он же отправился не в тюрьму, не под суд, он отравится в свое поместье в Италию или Израиль, у него есть откупные в сумме на миллиарды гривен», - сказал он.

При этом Безпалько подчеркнул, что при необходимости Вашингтон может сменить и самого Зеленского – в кандидатах Порошенко, Разумков и Залужный.

«На его место может претендовать бывший президент Украины Петр Порошенко, он не оставляет мысли о том, что его могут вернуть со скамейки запасных. Есть еще ряд политиков, которые могут рассчитывать на то, что их внешние силы могут использовать в качестве лидеров – Дмитрий Разумков (председатель Верховной Рады Украины, прим. НСН), некоторых силовиков сейчас подозрительно пиарят – того же Залужного (главнокомандующий Вооружёнными силами Украины – прим. НСН), и начальника разведки Буданова», - предположил он.