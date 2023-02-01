«Требование американцев»: Стало известно, на кого могут заменить Зеленского
Член Совета по межнациональным отношениям при президенте России Богдан Безпалько сказал НСН, что Зеленский увольняет чиновников, чтобы удовлетворить США, при этом есть варианты и для его личной замены.
Владимир Зеленский проводит «чистку» среди чиновников по просьбе США, но у Вашингтона есть варианты и для замены самого Зеленского, заявил член Совета по межнациональным отношениям при президенте России Богдан Безпалько в разговоре с НСН.
Украинские СМИ сообщают, что в феврале могут уволить сразу восемь министров. Депутат Рады Дубинский заявлял, что глава офиса Зеленского Ермак «убирает» нелояльных. Сам Зеленский же анонсировал новые увольнения чиновников среди тех, кто не соответствует требованиям государства и общества. Безпалько объяснил такое решение желанием угодить американцам.
«Пока уволили только несколько заместителей министров, очевидно, что это было попытка удовлетворить требования не столько общества, сколько американцев. Здесь сложно гадать, это не будет зависеть от их профессиональных качеств, будет результатом каких-то договоренностей, в том числе, и с самими этими министрами. Сейчас несколько человек отправили в отставку, включая заместителя главы офиса президента, но он же отправился не в тюрьму, не под суд, он отравится в свое поместье в Италию или Израиль, у него есть откупные в сумме на миллиарды гривен», - сказал он.
При этом Безпалько подчеркнул, что при необходимости Вашингтон может сменить и самого Зеленского – в кандидатах Порошенко, Разумков и Залужный.
«На его место может претендовать бывший президент Украины Петр Порошенко, он не оставляет мысли о том, что его могут вернуть со скамейки запасных. Есть еще ряд политиков, которые могут рассчитывать на то, что их внешние силы могут использовать в качестве лидеров – Дмитрий Разумков (председатель Верховной Рады Украины, прим. НСН), некоторых силовиков сейчас подозрительно пиарят – того же Залужного (главнокомандующий Вооружёнными силами Украины – прим. НСН), и начальника разведки Буданова», - предположил он.
Сейчас, по его словам, республиканцы хотят инициировать проверки и следить за тем, как расходуются американские денежные средства в Киеве.
«Республиканцы, которые получили небольшое преимущество в Конгрессе, начали делать то, что возможно. Они не могут заблокировать помощь Украине, но они могут инициировать ряд проверок о том, как эта помощь тратится, они это и делают. Самого Зеленского все устраивает. Возможно, он и испытывает желание сделать более эффективной вертикаль власти, но его гораздо больше заботит сохранение личной власти, чем порядок, сохранение лично ему преданных людей у власти», - рассказал собеседник НСН.
Кадровые перестановки на Украине являются свидетельством грызни за власть внутри команды офиса президента, того же Алексея Арестовича отправили в отставку, потому что он начал борьбу за место главы государства, заявил ранее политолог, председатель Крымской региональной общественной организации «Центр политического просвещения» Иван Мезюхо в разговоре с НСН.
В отставку уже подал замглавы офиса президента Кирилл Тимошенко. Кроме того, заявление об увольнении написал замгенпрокурора Алексей Симоненко. Экс-советник главы офиса президента Украины Алексей Арестович также написал заявление об отставке.
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