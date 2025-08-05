Многие водители сохраняют автомобили в хорошем состоянии десятилетиями, ограничивать срок эксплуатации можно только при предоставлении компенсаций на покупку новых машин, рассказал НСН вице-президент Национального союза автомобилистов Ян Хайцеэр.

В России снова обсуждается законодательное ограничение срока эксплуатации автомобилей. На этот раз предлагается зафиксировать максимальный возраст легковушек на уровне 30 лет. По истечении этого срока владелец обязан будет либо утилизировать транспортное средство, либо пройти платную экспертизу для признания машины классической или раритетной. Эксперт посчитал эту меру ненужной.