Автомобилисты возмутились запретом на срок службы машин
Определять пригодность машины должны на техосмотре, а возраст тут не влияет, заявил НСН Ян Хайцеэр.
Многие водители сохраняют автомобили в хорошем состоянии десятилетиями, ограничивать срок эксплуатации можно только при предоставлении компенсаций на покупку новых машин, рассказал НСН вице-президент Национального союза автомобилистов Ян Хайцеэр.
В России снова обсуждается законодательное ограничение срока эксплуатации автомобилей. На этот раз предлагается зафиксировать максимальный возраст легковушек на уровне 30 лет. По истечении этого срока владелец обязан будет либо утилизировать транспортное средство, либо пройти платную экспертизу для признания машины классической или раритетной. Эксперт посчитал эту меру ненужной.
«Мне всегда хочется спросить, готовы ли авторы таких идей помогать людям, у которых автомобилю больше 30 лет, приобрести новый транспорт? Во-первых, что такое автомобиль старше 30 лет? Если у нас есть ученые, которые на 100% скажут, что такая-то марка стали такого-то года выпуска не способна нести больше определенной нагрузки и изнашивается за три десятилетия настолько, что нельзя эксплуатировать его, то я умываю руки. Но такого заключения никто не даст. Обычно подобные идеи предлагают люди непосвященные и некомпетентные. Основным драйвером должен быть техосмотр, который отменили. Не надо придумывать 15-20-30-45 лет, антиквариат или текущая сборка. Достаточно проходить в определенный срок технический осмотр. Он даст заключение, возможно водить дальше автомобиль или нет», — заключил он.
Ранее Хайцеэр заявил в эфире НСН, что переход на цифровые водительские права неизбежен.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru