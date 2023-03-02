На Западе сообщили о ссоре Зеленского с командующим ВСУ в Донбассе

Президент Украины Владимир Зеленский конфликтует с генерал-майором Эдуардом Москалевым, возглавлявшим ВСУ в Донбассе. Об этом в своей статье на портале 19fortyfive (1945) написал обозреватель Джек Бакби.

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Журналист сообщил о серьезных разногласиях и ссорах президента и генерала. По его мнению, это стало причиной снятия Москалева с должности.

Бакби обратил внимание, что офис Зеленского не стал говорить о причинах кадрового решения. Молчание президента и его окружения обозреватель счел странным.

Зеленский 27 февраля подписал указ о снятии Москалева с должности. Командующим силами ВСУ в Донбассе генерал-майор был с марта 2022 года.

Президент Украины повторит судьбу террориста Шамиля Басаева, заявил ранее глава Крыма Сергей Аксенов. По его словам, на полуострове готовы нейтрализовать любую угрозу, передает НСН.

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ФОТО: Телеграм-канал Зеленского
ТЕГИ:ДонбассВСУВладимир Зеленский
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