На Западе сообщили о ссоре Зеленского с командующим ВСУ в Донбассе

Журналист сообщил о серьезных разногласиях и ссорах президента и генерала. По его мнению, это стало причиной снятия Москалева с должности.

Бакби обратил внимание, что офис Зеленского не стал говорить о причинах кадрового решения. Молчание президента и его окружения обозреватель счел странным.

Зеленский 27 февраля подписал указ о снятии Москалева с должности. Командующим силами ВСУ в Донбассе генерал-майор был с марта 2022 года.

Президент Украины повторит судьбу террориста Шамиля Басаева, заявил ранее глава Крыма Сергей Аксенов. По его словам, на полуострове готовы нейтрализовать любую угрозу, передает НСН.

