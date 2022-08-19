Кадыров: Зеленскому можно было бы объявить «кровную месть»
Лидеру Украины Владимиру Зеленскому можно было бы объявить кровную месть.
Об этом в Telegram заявил глава Чечни Рамзан Кадыров. При этом он отметил, что если анализировать действия и заявления президента, то понятно, что он сам является заложником Запада и вынужден выполнять сторонние приказы.
По словам Кадырова, кровная месть чеченцев является единственным и максимально действенным инструментом сдерживания агрессии и безрассудства, который сводил к нулю даже теоретическую возможность умышленного убийства.
Ранее глава Чеченской республики заявил, что Запад находится на стадии духовного вымирания. Он вспомнил случай в канадском городе Ванкувер, где четырёхлетняя девочка объявила о намерении сменить пол.
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