Кадыров: Зеленскому можно было бы объявить «кровную месть»

Об этом в Telegram заявил глава Чечни Рамзан Кадыров. При этом он отметил, что если анализировать действия и заявления президента, то понятно, что он сам является заложником Запада и вынужден выполнять сторонние приказы.

По словам Кадырова, кровная месть чеченцев является единственным и максимально действенным инструментом сдерживания агрессии и безрассудства, который сводил к нулю даже теоретическую возможность умышленного убийства.

Ранее глава Чеченской республики заявил, что Запад находится на стадии духовного вымирания. Он вспомнил случай в канадском городе Ванкувер, где четырёхлетняя девочка объявила о намерении сменить пол.

