СМИ: У семьи экс-судьи конфискуют 100 объектов недвижимости
Генеральная прокуратура России намерена добиться конфискации сотен объектов недвижимости бывшего председателя Верховного суда Адыгеи Аслана Трахова и членов его семьи, сообщает «Коммерсантъ».
По данным надзорного ведомства, данные активы имеют коррупционное происхождение. Установлено, что супруга экс-председателя купила 25 объектов недвижимости, а ее отец — 24. Дочь судьи Сусана купила 68 объектов недвижимости. Общая стоимость всей недвижимости семьи Трахова, а также номинальных владельцев, превышает 2 млрд рублей. Приобрести ее на законные доходы было невозможно.
Ранее суд арестовал имущество экс-мэра Вологды по делу о коррупции, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru