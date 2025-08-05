СМИ: У семьи экс-судьи конфискуют 100 объектов недвижимости

В Москве за 12 часов выпала треть месячной нормы осадков Bloomberg: Индия и КНР не намерены разрывать торговые отношения с РФ под угрозой санкций Фестиваль «Сигнал» в Никола-Ленивце отменили из-за угрозы дронов Продюсер Розенбаума опровергла слух о его госпитализации Сборная Иордании по футболу 4 сентября сыграет с командой РФ