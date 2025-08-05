СМИ: У семьи экс-судьи конфискуют 100 объектов недвижимости

Генеральная прокуратура России намерена добиться конфискации сотен объектов недвижимости бывшего председателя Верховного суда Адыгеи Аслана Трахова и членов его семьи, сообщает «Коммерсантъ».

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По данным надзорного ведомства, данные активы имеют коррупционное происхождение. Установлено, что супруга экс-председателя купила 25 объектов недвижимости, а ее отец — 24. Дочь судьи Сусана купила 68 объектов недвижимости. Общая стоимость всей недвижимости семьи Трахова, а также номинальных владельцев, превышает 2 млрд рублей. Приобрести ее на законные доходы было невозможно.

Ранее суд арестовал имущество экс-мэра Вологды по делу о коррупции, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости / Максим Богодвид
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