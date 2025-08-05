Бастрыкин: В Курской области более 14 тысяч человек признали потерпевшими от ВСУ

Свыше 14 тысяч человек стали потерпевшими в рамках расследования дел о преступлениях украинских военных в Курской области. Об этом рассказал глава Следственного комитета Александр Бастрыкин в интервью сайту KP.RU.

«Потерпевшими признали более 14 тысяч гражданских», - подчеркнул председатель СК.

По словам Бастрыкина, после вторжения ВСУ возбудили более 600 уголовных дел, 213 из них направлены в суд. Уже осуждены более 230 националистов.

Кроме того, глава Следкома сообщил, что из-за украинских войск в Курской области 331 человек погиб, еще 553 были ранены.

Ранее Бастрыкин назвал предварительные данные по ущербу от преступных действий ВСУ в Курской области. По промежуточным оценкам, он превышает 3 млрд рублей, пишет Ura.ru.

