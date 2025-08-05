Бастрыкин: В Курской области более 14 тысяч человек признали потерпевшими от ВСУ
Свыше 14 тысяч человек стали потерпевшими в рамках расследования дел о преступлениях украинских военных в Курской области. Об этом рассказал глава Следственного комитета Александр Бастрыкин в интервью сайту KP.RU.
«Потерпевшими признали более 14 тысяч гражданских», - подчеркнул председатель СК.
По словам Бастрыкина, после вторжения ВСУ возбудили более 600 уголовных дел, 213 из них направлены в суд. Уже осуждены более 230 националистов.
Кроме того, глава Следкома сообщил, что из-за украинских войск в Курской области 331 человек погиб, еще 553 были ранены.
Ранее Бастрыкин назвал предварительные данные по ущербу от преступных действий ВСУ в Курской области. По промежуточным оценкам, он превышает 3 млрд рублей, пишет Ura.ru.
Горячие новости
Заразились
22,9 млн+2 379 / сут.
Умерли
399 тыс.+26 / сут.
Выздоровели
22,3 млн+2 902 / сут.
- Бастрыкин: В Курской области более 14 тысяч человек признали потерпевшими от ВСУ
- Россия передала Никарагуа 200 тысяч доз вакцины от желтой лихорадки
- Средства ПВО уничтожили 24 украинских беспилотника
- В Пекине из-за ливней эвакуировали более 82 тысяч человек
- СМИ: У семьи экс-судьи конфискуют 100 объектов недвижимости
- СМИ: NASA построит ядерный реактор на Луне
- Tesla намерена заплатить Маску $30 млрд
- Более 1,5 млн россиян установили приложение для отслеживания беспилотников
- Россиян предупредили о штрафе за шум от бытовой техники ночью
- СМИ: В России могут исчезнуть около 130 малых городов
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru