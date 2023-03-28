Экс-советник Кучмы: Зеленский превращает Украину в страну из романа «1984»

Политика украинского лидера Владимира Зеленского напоминает события романа-антиутопии британского писателя Джорджа Оруэлла «1984». Такое заявление сделал экс-советник бывшего президента Леонида Кучмы Олег Соскин на YouTube-канале.

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Он отметил, что Украина движется к диктатуре из-за курса по укреплению власти, который проводит Зеленский. По словам Соскина, в ближайшем времени не стоит ожидать каких-либо позитивных сдвигов.

Ранее бывший разведчик Корпуса морской пехоты США Скотт Риттер заявил в своем YouTube-канале, что Владимира Зеленского могут убить офицеры украинской армии. По его мнению, Киев проигрывает в конфликте с Москвой, поэтому риски для главы государства растут, сообщает НСН.

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ФОТО: Telegram-канал Зеленского
ТЕГИ:УкраинаВладимир Зеленский

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