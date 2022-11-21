Володин: Зеленский должен предстать перед трибуналом

Политик напомнил о появившихся в Сети и СМИ свидетельствах расстрела украинскими военными российских пленных: «лежачих, без оружия».

«Так ведут себя фашисты. <...> Главы европейских государств до сих пор не осудили эти преступления. Такое же молчание в 30-х годах прошлого века привело к созданию фашистского государства, началу Второй мировой войны и гибели миллионов мирных граждан. История ничему не учит», — написал Володин в своем Telegram-канале.

По мнению председателя Госдумы, страны, которые сотрудничают с Киевом, должны понимать, что поддерживают «садистов, у которых руки по локоть в крови».

«[Президента Украины Владимира] Зеленского надо судить. Он должен предстать перед трибуналом», — заключил Володин.

Ранее в Сети распространились видеоролики, на которых видно, как украинские солдаты расстреливают более десяти безоружных российских военных, попавших в плен. По предварительным данным, трагедия произошла в Макеевке. Следственный комитет РФ возбудил уголовное дело по статьям «Убийство двух и более лиц, совершенное группой лиц в связи с осуществлением ими служебной деятельности» и «Жестокое обращение с военнопленными, применение в вооруженном конфликте запрещенных средств и методов», пишет РИА ФАН. В ООН и на Украине пообещали изучить видео, отмечает телеканал «360».

