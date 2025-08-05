КРИВОЕ ЗЕРКАЛО: «ВЫ САМИ ТОРГУЕТЕ С РОССИЕЙ»

Президент США Дональд Трамп, поставивший России ультиматум о перемирии с Украиной к 8 августа, пытается воздействовать на Москву всеми возможными методами, однако время тает и все идет к тому, что ультиматум окажется очередным «пшиком» красноречивого главы Белого дома.

В конце июля он начал первую массированную атаку на правительство Нарендры Моди за все время введения санкций против России. Для начала Трамп назвал «умирающими» экономики Индии и России при том, что в Нью-Дели уверены, что у Индии «будущая третья экономика в мире».

«Отношения между Индией и Россией меня совершенно не интересуют. Пусть их умирающие экономики рушатся вместе, мне все равно», — написал Трамп 31 июля в соцсети Truth Social, а уже 1 августа США ввели 25-процентные пошлины в на индийские товары.

В случае невыполнения Россией ультиматума к 8 августа Трамп обещает ввести в отношении Индии и Китая пошлины в размере 100% или даже 500%, отмечает Bloomberg, однако эти страны пока не собираются отказываться от закупок энергоресурсов у России. На этом фоне в ход пошел другой весьма оригинальный «козырь».

Замглавы аппарата Белого дома Стивен Миллер заявил, что Индия финансирует конфликт на Украине, закупая российскую нефть.

«Трамп очень четко заявил, что для Индии неприемлемо продолжать финансировать эту войну, покупая нефть у России», - отметил он в интервью телеканалу Fox Business.

4 августа в МИД Индии указали США на абсурдность этого обвинения.

«Нападки на Индию ничем не обоснованы. Как всякая крупная экономика, Индия примет все необходимые меры для защиты своих национальных интересов и экономической безопасности (…) Сами же США продолжают импортировать из России обедненный гексафторид урана для атомной промышленности, палладий для электромобильной промышленности, удобрения, а также химикаты», - говорится в заявлении МИД Индии.

В Нью-Дели также ответили критикам из стран ЕС.

«Показательно, что те же самые страны, критикующие Индию, сами занимаются торговлей с Россией. В отличие от нашего случая, такая торговля даже не является жизненно важной национальной необходимостью», - отметили в индийском внешнеполитическом ведомстве.

В МИД уточнили, что Европа импортирует из России химикаты, сталь, железо, транспортное оборудование, машины и энергоносители.