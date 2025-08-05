Козырь Трампа бит: Индия ответила на обвинения США в финансировании СВО
В МИД Индии указали США и Европе, что они сами ведут торговлю с Россией, а Трамп стремительно теряет рычаги давления на Россию за три дня до истечения своего ультиматума.
Индия, являющаяся вторым после Китая главным покупателем энергоресурсов у России, не испугалась экономических угроз президента США Дональда Трампа и ответила на звучащие в Вашингтоне обвинения в косвенном финансировании СВО.
В Нью-Дели предложили Трампу и ЕС «посмотреть в зеркало», в котором и Вашингтон, и европейские страны тоже выглядят «спонсорами» российской спецоперации. На этом фоне мировые СМИ пишут, что Индия не собирается ссориться с Россией в угоду Трампу.
КРИВОЕ ЗЕРКАЛО: «ВЫ САМИ ТОРГУЕТЕ С РОССИЕЙ»
Президент США Дональд Трамп, поставивший России ультиматум о перемирии с Украиной к 8 августа, пытается воздействовать на Москву всеми возможными методами, однако время тает и все идет к тому, что ультиматум окажется очередным «пшиком» красноречивого главы Белого дома.
В конце июля он начал первую массированную атаку на правительство Нарендры Моди за все время введения санкций против России. Для начала Трамп назвал «умирающими» экономики Индии и России при том, что в Нью-Дели уверены, что у Индии «будущая третья экономика в мире».
«Отношения между Индией и Россией меня совершенно не интересуют. Пусть их умирающие экономики рушатся вместе, мне все равно», — написал Трамп 31 июля в соцсети Truth Social, а уже 1 августа США ввели 25-процентные пошлины в на индийские товары.
В случае невыполнения Россией ультиматума к 8 августа Трамп обещает ввести в отношении Индии и Китая пошлины в размере 100% или даже 500%, отмечает Bloomberg, однако эти страны пока не собираются отказываться от закупок энергоресурсов у России. На этом фоне в ход пошел другой весьма оригинальный «козырь».
Замглавы аппарата Белого дома Стивен Миллер заявил, что Индия финансирует конфликт на Украине, закупая российскую нефть.
«Трамп очень четко заявил, что для Индии неприемлемо продолжать финансировать эту войну, покупая нефть у России», - отметил он в интервью телеканалу Fox Business.
4 августа в МИД Индии указали США на абсурдность этого обвинения.
«Нападки на Индию ничем не обоснованы. Как всякая крупная экономика, Индия примет все необходимые меры для защиты своих национальных интересов и экономической безопасности (…) Сами же США продолжают импортировать из России обедненный гексафторид урана для атомной промышленности, палладий для электромобильной промышленности, удобрения, а также химикаты», - говорится в заявлении МИД Индии.
В Нью-Дели также ответили критикам из стран ЕС.
«Показательно, что те же самые страны, критикующие Индию, сами занимаются торговлей с Россией. В отличие от нашего случая, такая торговля даже не является жизненно важной национальной необходимостью», - отметили в индийском внешнеполитическом ведомстве.
В МИД уточнили, что Европа импортирует из России химикаты, сталь, железо, транспортное оборудование, машины и энергоносители.
РЫЧАГИ ДАВЛЕНИЯ: ДИАСПОРА И НЕФТЬ
Рычаги давления Трампа на Россию заканчиваются, однако ни Индия, ни Китай не собираются пересматривать отношения с Москвой, пишет Bloomberg. Индийский телеканал Times Now также подтверждает, что угрозы Трампа пошлинами не приведут к охлаждению российско-индийских отношений.
При этом главный научный сотрудник Центра индийских исследований Института востоковедения РАН Евгения Ванина указала НСН еще на один важный нюанс.
«В Индии очень сильна проамериканская прослойка. Вы с трудом найдете в этой стране семью среднего и высшего класса, я уж не говорю об элите, где дети бы не жили или не учились в США. В самих Соединенных Штатах колоссальная индийская диаспора. Кроме того, в СМИ просто потоком идет "обработка" людей в пользу того, что надо подчиниться американцам, а с русскими дел иметь не надо», - отметила эксперт.
Противовесом она назвала традиционное следование Индии «закону выгоды» и защите национальных интересов, поскольку покупать нефть в России этой стране действительно выгодно.
Эксперт Финансового университета при правительстве России и Фонда национальной энергетической безопасности Игорь Юшков назвал НСН соответствующие цифры.
«Мы для Индии важный торговый партнер, как и они для нас. На Россию приходится около 40% нефти, которую Индия к себе завозит. Для нас они второй по объему покупатель после Китая. Китай получает нефть по трубе и танкерами, Индия только танкерами. Если мы берем морской транспорт, то они вообще на первом месте находятся. Мы экспортируем примерно 4,5 миллиона баррелей в сутки сырой нефти, Индия закупает где-то 1,7-2 миллиона баррелей в сутки. Чуть меньше половины нашего экспорта приходится на Индию. А мы для них являемся самым выгодным поставщиком. Сейчас Индия покупает нашу нефть со скидкой, а другую будет покупать по 150 долларов за баррель. Индии выгодно сказать, что они якобы прекращают закупку, чтобы выторговать у нас еще скидки», - отметил Юшков.
По его словам, США могли бы просто запретить покупку нефти у России, но они идут другим путем.
«Если бы США хотели прекратить экспорт нашей нефти, если бы они хотели сделать так, чтобы Россия не зарабатывала на этом, они бы объявили другие санкции. Они бы ввели такие ограничения, как против Ирана и Венесуэлы. Там просто кому-либо запрещено покупать иранскую и венесуэльскую нефть. Против России таких санкций нет, тут придуманы какие-то пошлины. Это специальный инструмент давления на эти страны, а не на Россию. США давят на Индию, заставляя ее подписать торговую сделку на более выгодных для США условиях», - заключил собеседник НСН.
На этом фоне газета The Washington Post констатировала, что в развязанной США торговой войне побеждает Китай.
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