«Могут убить»: Зеленский не повлиял на отставку Арестовича

Уход советника офиса президента Украины Алексея Арестовича с должности не связан с проблемами в отношениях с Зеленским, заявил политолог, экс-дипломат Ростислав Ищенко в беседе с НСН.

Накануне Арестович подал заявление об отставке с должности. Пресс-секретарь президента Украины Сергей Никифоров заявил, что в офисе Зеленского приняли отставку. Свое решение Арестович объяснил желанием «показать пример цивилизованного поведения». За несколько часов до этого он принес извинения за свои слова о том, что многоэтажный дом в Днепре обрушился из-за сбитой украинской системой ПВО ракеты.

«У меня нет оснований не верить Арестовичу, он мог и по этому поводу уйти. На Украине постоянно кто-то уходит в отставку, кто-то убегает. О его дальнейших планах ничего не знаю. Если бы это был затянувшийся конфликт или у него были какие-то проблемы в отношениях с Зеленским, можно было бы рассуждать, но об этом говорить не приходится. Захочет – вернется, не захочет – не вернется. Арестович - медийная персона, но не все украинцы интересуются тем, что он там говорил. Он что-то брякнул, на Украине разразился скандал, теперь его в России знают лучше, чем на Украине. Что касается угроз в его адрес, на Украине каждому может грозить опасность, убить могут каждого, Арестовича тоже», - сказал Ищенко.

Ранее пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков отказался комментировать отставку Арестовича. Вместо этого он предложил заниматься «нашими делами», передает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

