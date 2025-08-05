Средства ПВО уничтожили 24 украинских беспилотника

Более 20 беспилотников ВСУ самолетного типа нейтрализовали прошедшей ночью над территорией России. Об этом заявили в Минобороны.

«С 22.00 мск 4 августа до 01.40 мск 5 августа дежурными средствами ПВО уничтожены и перехвачены 24 украинских беспилотных летательных аппарата», - говорится в сообщении.

Военное ведомство уточнило, что 13 дронов ликвидировали в Брянской области, семь – в Ростовской, по два – над Калужской и Смоленской областями.

Ранее стало известно, что в хуторе Верхнеталовка Миллеровского района Ростовской области из-за падения обломков БПЛА произошел пожар на подстанции. Огонь потушили, пишет Ura.ru.

