Средства ПВО уничтожили 24 украинских беспилотника
Более 20 беспилотников ВСУ самолетного типа нейтрализовали прошедшей ночью над территорией России. Об этом заявили в Минобороны.
«С 22.00 мск 4 августа до 01.40 мск 5 августа дежурными средствами ПВО уничтожены и перехвачены 24 украинских беспилотных летательных аппарата», - говорится в сообщении.
Военное ведомство уточнило, что 13 дронов ликвидировали в Брянской области, семь – в Ростовской, по два – над Калужской и Смоленской областями.
Ранее стало известно, что в хуторе Верхнеталовка Миллеровского района Ростовской области из-за падения обломков БПЛА произошел пожар на подстанции. Огонь потушили, пишет Ura.ru.
Горячие новости
Заразились
22,9 млн+2 379 / сут.
Умерли
399 тыс.+26 / сут.
Выздоровели
22,3 млн+2 902 / сут.
- Россия передала Никарагуа 200 тысяч доз вакцины от желтой лихорадки
- Средства ПВО уничтожили 24 украинских беспилотника
- В Пекине из-за ливней эвакуировали более 82 тысяч человек
- СМИ: У семьи экс-судьи конфискуют 100 объектов недвижимости
- СМИ: NASA построит ядерный реактор на Луне
- Tesla намерена заплатить Маску $30 млрд
- Более 1,5 млн россиян установили приложение для отслеживания беспилотников
- Россиян предупредили о штрафе за шум от бытовой техники ночью
- СМИ: В России могут исчезнуть около 130 малых городов
- СМИ: ВСУ вербуют наемников за $2,3 тыс. в месяц
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru