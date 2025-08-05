В базу сайта «Миротворец» внесли двух российских подростков

Двух подростков из России внесли в базу украинского экстремистского сайта «Миротворец» (запрещён и заблокирован в РФ). Об этом пишет РИА Новости.

Ресурс разместил персональные данные 16-летнего Никиты Н. и 17-летнего Александра Ц. Несовершеннолетние учатся в учебных заведениях в России. Личная информация подростков, в том числе сведения о месте жительства и профили в соцсетях, была опубликована без их согласия.

Ранее стало известно, что в базу «Миротворца» попала группа «Бурановские бабушки», пишет Ura.ru. Артисток внесли в списки запрещенного ресурса за выступления в Крыму и Донбассе.

