Он отметил, что как только Запад прекратит поставлять Киеву вооружение, Украина будет не в силах выстоять. По словам Соскина, «весь процесс» может остановиться уже летом.

Ранее обозреватель South China Morning Post Дэниел Ковани заявил, что Владимир Зеленский должен согласиться на мирное урегулирование конфликта на Украине, «пока он еще хоть что-то решает». В статье также говорится, что у украинских военных заканчиваются снаряды, а производственные мощности Запада не позволяют обеспечивать необходимую степень военной помощи, сообщает «Радиоточка НСН».

