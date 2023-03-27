Украинцев призвали поднять восстание против Зеленского

Офицер разведки морской пехоты США в отставке Скотт Риттер призвал недовольных политикой Киева украинцев поднять восстание против президента Украины Владимира Зеленского. Об этом экс-разведчик ВС США заявил в интервью YouTube-каналу U.S. Tour of Duty.

Экс-разведчик США Риттер предрек гибель сотен тысяч солдат ВСУ

Риттер предложил народу Украины последовать примеру американцев, когда те восстали против британцев, отстаиваю свою свободу. Военный задался риторическим вопросом о бездействии разочарованных в политике страны украинцев.

Разведчик отметил, что Зеленский идет на поводу у США, а не согласным с этим жителям Украины стоит бороться за свою свободу, чтобы не отдавать свои жизни за такого президента.

Ранее Риттер выразил мнение, что Зеленского могут убить офицеры украинской армии. По его мнению, Киев проигрывает в конфликте с Москвой, поэтому риски для главы государства растут.

Подписывайтесь на НСН: Я.Новости | Я.Дзен | Google News | Flipboard | Telegram

ФОТО: Telegram-канал Владимира Зеленского
ТЕГИ:УкраинаСШАВладимир Зеленский

Горячие новости

Все новости

партнеры