Риттер предложил народу Украины последовать примеру американцев, когда те восстали против британцев, отстаиваю свою свободу. Военный задался риторическим вопросом о бездействии разочарованных в политике страны украинцев.

Разведчик отметил, что Зеленский идет на поводу у США, а не согласным с этим жителям Украины стоит бороться за свою свободу, чтобы не отдавать свои жизни за такого президента.

Ранее Риттер выразил мнение, что Зеленского могут убить офицеры украинской армии. По его мнению, Киев проигрывает в конфликте с Москвой, поэтому риски для главы государства растут.

