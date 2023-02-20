Пригожин: В Бахмуте убит Зеленский

Свой комментарий он снабдил фотографией паспорта, принадлежащего Зеленскому Сергею Александровичу, родившемуся 27 июля 1972 года.

Ранее сегодня Пригожин заявил, что ЧВК "Вагнер" не уйдет никуда из Бахмута, потому что "нужно защищать свою землю и свой народ". Перед этим Пригожин пожаловался на нехватку у наемников боеприпасов. Он подчеркнул, что боеприпасы в стране есть, однако вопрос остается "нерешенным" из-за "непростых отношений" с Минобороны.

В ответ на это генерал-майор авиации, Герой России Сергей Липовой заявил "Радиоточке НСН", что Минобороны завидует успехам ЧВК "Вагнер".







