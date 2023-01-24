Подготовка к российскому наступлению? Зеленский начал кадровые перестановки во власти
История с увольнением Арестовича с поста советника офиса Зеленского и его провокационные заявления — не что иное, как попытка обмануть российскую власть, уверен политолог.
Президент Украины Владимир Зеленский анонсировал кадровые перестановки на разных уровнях власти и в правоохранительной системе. Об этом он сообщил в своем Telegram-канале.
Так, заявление об увольнении уже подал замруководителя офиса Зеленского Кирилл Тимошенко, что он сам подтвердил в своих соцсетях. Дальнейшая его судьба неясна, в частности, предполагается, что его могут назначить главой Херсонской областной военной администрации. Отмечается, что сменить его может глава Киевской областной военной администрации Алексей Кулеба.
Кроме того, ожидаются отставки главы областных военных администраций Днепропетровской и Сумской областей Украины, а также ряда чиновников на территориях Херсонской и Запорожской областей, подконтрольных киевскому режиму.
Коснутся отставки и украинских министров. Так, сообщается о возможных увольнениях с должностей министра энергетики Германа Галущенко, министра спорта Вадима Гутцайта и министра по вопросам стратегических областей промышленности Павла Рябикина. Также предлагалось отправить в отставку после коррупционного скандала, связанного с закупками по завышенными ценам продовольствия для украинской армии, главу Минобороны Алексея Резникова. Однако после заседания парламентского комитета по нацбезопасности и обороне стало известно, что претензий к главе оборонного ведомства не имеется.
Возможно, будет освобожден от должности и глава украинского правительства Денис Шмыгаль, бывший тесно связанным с подозреваемым в коррупции замминистра инфраструктуры, развития громад и территорий Василием Лозинским.
С чем это связано? Мнение политолога
Перестановки в администрации Зеленского объясняются подготовкой к грядущему наступлению российских войск. Об этом в своем Telegram-канале заявил политолог Сергей Марков.
Он указал, что под раздачу попали губернаторы в основном прифронтовых регионов. Марков предположил, что их сменят «идейные националисты», готовые пожертвовать своими согражданами ради интересов западных стран.
Отставка Арестовича
Ранее в офисе Зеленского приняли отставку внештатного советника офиса президента Украины Алексея Арестовича. Об этом сообщила пресс-служба украинского лидера.
Отмечается, что предпосылкой к этому стали резонансные заявления Арестовича по поводу падения ракеты на дом в городе Днепр. Так, по мнению бывшего советника офиса Зеленского, инцидент стал следствием работы системы ПВО Украины, сбившей ракету, которая упала на подъезд здания и взорвалась.
Такие высказывания Арестовича вызвали волну негодования, а в Верховной Раде начался сбор подписей за его отставку.
Договорился до «Миротворца»
При этом одной отставкой для Арестовича дело не ограничилось. Бывший советник офиса Зеленского попал под прицел внимания украинского сайта «Миротворец». По мнению составителей базы, Арестович — «профессиональный провокатор», совершающий «публичные информационные диверсии в пользу российской армии».
Кроме того, в вину Арестовичу ставят участие в мероприятиях, деморализующий украинскую армию, а также дискредитацию органов управления и власти Украины.
Виноват гимн?
Случившееся не остудило пыл бывшего советника — новые резонансные заявления не заставили себя долго ждать. Так, источником «национальной катастрофы» Арестович объявил украинский гимн, а именно цитату из него: «Души и тела свои положим за свободу».
По его мнению, в гимне Украины отсутствует какой-либо конструктив и социальная инженерия. Арестович считает, что слова «положим душу и тело» следует понимать так, что украинцы будут воевать, пока не погибнут все. Бывший советник офиса украинского президента отметил, что такая идея убийственна для соотечественников.
Не гимном единым
Допустил Арестович и то, что Украина может проиграть в конфликте с Россией, так как в стране началась борьба за власть. Кроме того, он посоветовал Зеленскому прислушаться к словам польского лидера Анджея Дуды о возможном скором исчезновении Украины.
Уловка для России?
Уже упоминавшийся политолог Сергей Марков в беседе с НСН заявил, что на самом деле дом в Днепре был взорван по приказу Зеленского, а российские СМИ и официальные лица попались на эту многоходовку.
По его мнению, задача запутать россиян была поставлена Арестовичу Зеленским. С ней он блестяще справился, полагает политолог. А политические репрессии, считает Марков, — не что иное, как попытка обмануть украинцев относительно истинной версии трагедии в Днепре.
Собеседник НСН также допустил, что Арестовича отправляют в командировку на юго-восток Украины курировать пророссийское население.
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