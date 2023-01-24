Подготовка к российскому наступлению? Зеленский начал кадровые перестановки во власти

Так, заявление об увольнении уже подал замруководителя офиса Зеленского Кирилл Тимошенко, что он сам подтвердил в своих соцсетях. Дальнейшая его судьба неясна, в частности, предполагается, что его могут назначить главой Херсонской областной военной администрации. Отмечается, что сменить его может глава Киевской областной военной администрации Алексей Кулеба.

Кроме того, ожидаются отставки главы областных военных администраций Днепропетровской и Сумской областей Украины, а также ряда чиновников на территориях Херсонской и Запорожской областей, подконтрольных киевскому режиму.

Коснутся отставки и украинских министров. Так, сообщается о возможных увольнениях с должностей министра энергетики Германа Галущенко, министра спорта Вадима Гутцайта и министра по вопросам стратегических областей промышленности Павла Рябикина. Также предлагалось отправить в отставку после коррупционного скандала, связанного с закупками по завышенными ценам продовольствия для украинской армии, главу Минобороны Алексея Резникова. Однако после заседания парламентского комитета по нацбезопасности и обороне стало известно, что претензий к главе оборонного ведомства не имеется.

Возможно, будет освобожден от должности и глава украинского правительства Денис Шмыгаль, бывший тесно связанным с подозреваемым в коррупции замминистра инфраструктуры, развития громад и территорий Василием Лозинским.

С чем это связано? Мнение политолога

Перестановки в администрации Зеленского объясняются подготовкой к грядущему наступлению российских войск. Об этом в своем Telegram-канале заявил политолог Сергей Марков.

Он указал, что под раздачу попали губернаторы в основном прифронтовых регионов. Марков предположил, что их сменят «идейные националисты», готовые пожертвовать своими согражданами ради интересов западных стран.

Отставка Арестовича

Ранее в офисе Зеленского приняли отставку внештатного советника офиса президента Украины Алексея Арестовича. Об этом сообщила пресс-служба украинского лидера.

Отмечается, что предпосылкой к этому стали резонансные заявления Арестовича по поводу падения ракеты на дом в городе Днепр. Так, по мнению бывшего советника офиса Зеленского, инцидент стал следствием работы системы ПВО Украины, сбившей ракету, которая упала на подъезд здания и взорвалась.

Такие высказывания Арестовича вызвали волну негодования, а в Верховной Раде начался сбор подписей за его отставку.