В Иране произошло землетрясение магнитудой 5,6

Землетрясение магнитудой 5,6 зарегистрировано в Иране. Об этом рассказали в Европейско-Средиземноморском сейсмологическом центре (EMSC).

По данным специалистов, сейсмособытие произошло в 05.06 UTC (08.06 мск) в 125 километрах юго-восточнее города Бам. Очаг землетрясения находился на глубине 10 км.

Данных о пострадавших или разрушениях на фоне подземных толчков не поступало.

Ранее землетрясение магнитудой 6 зафиксировали у побережья Камчатки, эпицентр находился в 234 км от Петропавловска-Камчатского, пишет Ura.ru.

