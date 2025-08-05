В Иране произошло землетрясение магнитудой 5,6
5 августа 202508:51
Землетрясение магнитудой 5,6 зарегистрировано в Иране. Об этом рассказали в Европейско-Средиземноморском сейсмологическом центре (EMSC).
По данным специалистов, сейсмособытие произошло в 05.06 UTC (08.06 мск) в 125 километрах юго-восточнее города Бам. Очаг землетрясения находился на глубине 10 км.
Данных о пострадавших или разрушениях на фоне подземных толчков не поступало.
Ранее землетрясение магнитудой 6 зафиксировали у побережья Камчатки, эпицентр находился в 234 км от Петропавловска-Камчатского, пишет Ura.ru.
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Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru