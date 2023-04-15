Экс-советник Пентагона заявил, что ВСУ хотят убить Зеленского

Экс-советник отметил, что в ВСУ достигла апогея проблема коррупции. Так, на Украине пропадает военное оборудование, а сотни миллионов наличных денег оказываются «в самых разных местах».

По словам Макгрегора, украинские военные знают о проблемах армии и обсуждают их в роликах, которые публикуют в соцсетях.

«А вы думаете, почему мы слышим, как они говорят: "первым делом надо вернуться и перевешать Зеленского с его командой, пока до них не добрались русские". Такое до нас доходит уже не один месяц», — подчеркнул полковник.

Макгрегор добавил, что украинские бойцы «прекрасно знают, что их предали».

Ранее американский журналист Сеймур Херш заявил, что Зеленский и его окружение присвоили себе не менее $400 млн, напоминает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

