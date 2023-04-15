Экс-советник Пентагона заявил, что ВСУ хотят убить Зеленского
Украинские военные хотят ликвидировать президента страны Владимира Зеленского. Об этом заявил бывший советник Пентагона полковник Дуглас Макгрегор в эфире YouTube-канала Judging Freedom.
Экс-советник отметил, что в ВСУ достигла апогея проблема коррупции. Так, на Украине пропадает военное оборудование, а сотни миллионов наличных денег оказываются «в самых разных местах».
По словам Макгрегора, украинские военные знают о проблемах армии и обсуждают их в роликах, которые публикуют в соцсетях.
«А вы думаете, почему мы слышим, как они говорят: "первым делом надо вернуться и перевешать Зеленского с его командой, пока до них не добрались русские". Такое до нас доходит уже не один месяц», — подчеркнул полковник.
Макгрегор добавил, что украинские бойцы «прекрасно знают, что их предали».
Ранее американский журналист Сеймур Херш заявил, что Зеленский и его окружение присвоили себе не менее $400 млн, напоминает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
Горячие новости
Заразились
22,8 млн+8 082 / сут.
Умерли
398 тыс.+35 / сут.
Выздоровели
22,1 млн+9 605 / сут.
- В МИД заявили о намерении возобновить авиасообщение со странами Африки
- Экс-советник Пентагона заявил, что ВСУ хотят убить Зеленского
- Президент Бразилии обвинил США в подогревании украинского конфликта
- Боец «Вагнера» заявил, что украинских пограничников используют как заградотряды
- Макрон подписал закон о пенсионной реформе
- В Японии произошел взрыв рядом с местом выступления премьера Кисиды
- СМИ: Китай не разрешает визит Блинкена из-за опасений насчет сбитого аэростата
- Армия России уничтожила два склада ВСУ с боеприпасами под Харьковом
- Экс-офицер Пентагона: США не ответили бы на гибель своего военного на Украине
- Источник: В России разработали способную подавлять спутники систему РЭБ
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru