Россия передала Никарагуа 200 тысяч доз вакцины от желтой лихорадки

Власти Никарагуа получили 200 тысяч доз российской вакцины против желтой лихорадки для вакцинации групп населения, наиболее подверженных риску заражения. Об этом сообщает посольство России в республике.

Отмечается, что препарат производства Федерального научного центра исследований и разработки иммунобиологических препаратов имени М.П. Чумакова РАН передали министерству здравоохранения Никарагуа. Поставку осуществили при содействии Латиноамериканского института биотехнологии Мечников в Манагуа.

Вакцину используют в рамках национальной кампании по борьбе с желтой лихорадкой, прививочная кампания стартует 18 августа. Как отмечали власти, вакцинацию пройдут военнослужащие, полицейские, медики, сотрудники туристических объектов, работники леса и другие уязвимые группы населения.

Между тем в России начали клинические испытания вакцины от онкологии «Энтеромикс», пишет Ura.ru.

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ФОТО: РИА Новости
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