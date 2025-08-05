Хачанов вышел в полуфинал «Мастерса» в Торонто
5 августа 202508:23
Россиянин Карен Хачанов вышел в полуфинал турнира Ассоциации теннисистов-профессионалов (ATP) серии «Мастерс» в Торонто.
В четвертьфинале 29-летний теннисист сыграл с представителем США Алексом Микельсеном. Хачанов одержал победу со счетом 6:4, 7:6 (7:3).
Россиянин встретится в полуфинале с теннисистом из Германии Александром Зверевым.
Ранее российский спортсмен Андрей Рублев прошел в четвертьфинал турнира «Мастерс» в Торонто из-за отказа испанца Алехандро Давидович-Фокины от продолжения борьбы в связи с травмой, пишет RT.
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Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru