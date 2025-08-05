В Пекине из-за ливней эвакуировали более 82 тысяч человек

Более 82 тысяч человек переместили в безопасные места в Пекине на фоне ливней. Об этом сообщает агентство «Синьхуа».

Накануне днем в китайской столице объявили наивысший уровень предупреждения о сильных дождях. Осадки начались около 18.00 (13.00 мск) и продолжались до утра.

«По состоянию на 21.00 понедельника (16.00 мск) более 82 тысяч человек были эвакуированы из различных районов... в связи с сильными дождями», - указывает агентство.

Также в Пекине приостановили работу свыше 3,2 тысячи строительных площадок.

Ранее в Туапсинском районе Краснодарского края эвакуировали детские туристические группы из-за сложных погодных условий, напоминает Ura.ru. На фоне сильных ливней в регионе поднялся уровень воды в реках, были зафиксированы смерчи и сели.

