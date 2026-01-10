Трамп объявил о готовности продавать нефть РФ и КНР

США ПРОДАЮТ НЕФТЬ

Накануне американский президент Дональд Трамп объявил, что США готовы начать продавать нефть России и Китаю. На встрече с главами нефтегазовых компаний, политик подчеркнул, что КНР сможет покупать у США «столько нефти, сколько захочет», из Венесуэлы или Штатов, и РФ может получать «всю нефть, которая ей нужна».

С 7 января США уже начали продавать венесуэльскую нефть на мировом рынке. Это произошло после атаки на Венесуэлу и задержания президента страны Николаса Мадуро.