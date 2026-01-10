Трамп объявил о готовности продавать нефть РФ и КНР
Кроме того, США продолжают захватывать иностранные танкеры с нефтью.
США заявили о готовности продавать нефть Китаю и России. Речь идет в том числе и о венесуэльском сырье. При этом Вашингтон продолжает захватывать иностранные нефтяные танкеры. Между тем, эксперты считают, что «уход» венесуэльской нефти с мирового рынка повысит спрос на российские ресурсы.
США ПРОДАЮТ НЕФТЬ
Накануне американский президент Дональд Трамп объявил, что США готовы начать продавать нефть России и Китаю. На встрече с главами нефтегазовых компаний, политик подчеркнул, что КНР сможет покупать у США «столько нефти, сколько захочет», из Венесуэлы или Штатов, и РФ может получать «всю нефть, которая ей нужна».
С 7 января США уже начали продавать венесуэльскую нефть на мировом рынке. Это произошло после атаки на Венесуэлу и задержания президента страны Николаса Мадуро.
В министерстве энергетики США заявили, что продажа венесуэльских ресурсов якобы была сделана в интересах Вашингтона, Каракаса и союзников. В ведомстве отметили, что к процессу реализации сырья были привлечены ведущие международные трейдеры и ключевые банки, обеспечивающие финансовое сопровождение сделок по продаже нефти и нефтепродуктов.
Кроме того, Трамп рассказал, что Венесуэла направит доходы от нового нефтяного соглашения с Вашингтоном на закупку исключительно американских товаров. В своих соцсетях он сообщил, что закупки будут включать сельскохозяйственную продукцию, медикаменты, медицинское оборудование, а также технику для модернизации венесуэльских энергосетей и объектов энергетики.
ЗАХВАТ ТАНКЕРОВ
К тому же США продолжают захватывать танкеры с нефтью. Накануне издание «The New York Times» писало, что американский военный корабль преследует несколько нефтяных судов, находящихся под санкциями, которые покинули воды у побережья Венесуэлы и вышли в Атлантический океан, несмотря на действующую американскую морскую блокаду.
По данным издания, большинство судов загружены нефтью и находятся в сотнях миль от берега, предположительно направляясь в сторону Африки и Европы. Как отмечается, танкеры предприняли скоординированную попытку обойти ограничения, массово покинув венесуэльские воды.
Известно, что всего в выходе участвовали 16 судов, при этом американские силы смогли остановить лишь одно из них — в Карибском море. Из остальных 15 танкеров четыре были зафиксированы в Атлантике на расстоянии не менее 400 миль от суши, а еще пять продолжили движение через Карибский бассейн.
До этого военные США подтвердили захват танкера «Olina» в Карибском море. Перед этим европейское командование Вооруженных сил США объявило о задержании нефтяного танкера «Маринера», шедшего под российским флагом. Накануне Трамп рассказал, что с этого судна уже начали разгружать нефть.
К тому же в день захвата «Маринеры» Южное командование ВС США (SOUTHCOM) объявило о задержании еще одного танкера «Sophia», который якобы осуществлял «незаконную деятельность в Карибском море». При этом в конце прошлого года агентство «Reuters» писало, что береговая охрана США готовит захват 40 танкеров с нефтью Венесуэлы.
ЧТО ПОЛУЧИТ РОССИЯ
Между тем, по мнению эксперта Финансового университета при правительстве России и Фонда национальной энергетической безопасности Игоря Юшкова, при «исчезновении» венесуэльской нефти на рынке вырастет спрос на российские ресурсы.
«Мы продаем 90% нефти в Индию и Китай, в этом плане еще один плюс для нас заключается в том, что Китай покупает нефть из Венесуэлы. Поэтому если этой нефти не будет, он будет больше покупать у нас. Конкуренция за нашу нефть усилится. Поэтому мы сможем нашу скидку уменьшить», - уточнил он в беседе с НСН.
Эксперт также объяснил, что, если сократится экспорт нефти из Венесуэлы, то общемировые цены подрастут, что России выгодно в краткосрочной перспективе.
«Почти всю нефть Венесуэлы покупает Китай. Например, Китай покупает еще и почти всю нефть Ирана, но часть иранской нефти записывает как поставки из Малайзии. Совсем небольшие объемы нефтепродуктов Венесуэлы идут на Кубу. Нефтяная блокада США в этом смысле признана убить двух зайцев сразу. С одной стороны, они хотят создать еще большие экономические проблемы Венесуэле, спровоцировать внутренние выступления, сместить власть. С другой стороны, это попытка надавить на Китай. Эти объемы нефти ему придется покупать по более высокой цене, а это примерно 500-600 тысяч баррелей в сутки», - сказал Юшков в разговоре с НСН.
Ранее профессор МГИМО Борис Мартынов в интервью Telegram-каналу «Радиоточка НСН» заметил, что Латинская Америка испытала на себе «все прелести» американской гегемонии раньше других, и больше регион к этому не готов.
