Аналитик Юшков усомнился в реальности отказа Индии от российской нефти

«Все равно Индия от российской нефти скорее отказываться не будет, потому что это ударит и по ним, и по любому другому потребителю. Иначе, если мы сократим добычу на тот же объем, который поставляем в Индию, то на глобальном рынке будет дефицит и рост цен. Если бы гипотетически Индия отказалась от российской нефти, то сложно сказать, сколько РФ потеряла бы в денежном эквиваленте. Потому что за баррель российской марки нефти "Urals" — примерно $50. А мы поставляем в Индию примерно 1,6-1,7 млн баррелей в сутки. Можно умножить, но это бессмысленно, потому что, если мы в Индию эти объемы не поставляли бы, то цены на любую нефть в мире очень сильно бы поднялись. Даже до трехзначных. Мы бы все равно компенсировали часть остановки поставок в Индию за счет оставшихся объемов продаж в Китай», - заключил собеседник НСН.

Ранее Игорь Юшков в интервью Telegram-каналу «Радиоточка НСН» отметил, что скидки на российскую нефть выросли из-за перестройки схем ее продажи и ужесточения санкций США, ситуация, по его словам, не такая критичная и выровняется через несколько недель.