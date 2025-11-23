Аналитик Юшков усомнился в реальности отказа Индии от российской нефти
Эксперт Игорь Юшков в эфире НСН предположил, что полный отказ Индии от российской нефти ударит и по Нью-Дели, и по другим потребителям.
Если бы Индия действительно полностью отказалась от российской нефти, то на мировом рынке уже бы начался дефицит и существенно выросли бы цены, так что Нью-Дели не откажется от нефти из РФ, а будет указывать ее, как продукт из другой страны, по примеру Ирана и Китая, либо покупать через трейдеров. Об этом в беседе с НСН заявил эксперт Финансового университета при правительстве России и Фонда национальной энергетической безопасности Игорь Юшков.
Ранее издание «Тhe Washington Post» сообщило, что крупнейший покупатель российской нефти в Индии конгломерат «Reliance Industries» объявил о полном прекращении импорта сырья из России на свой нефтеперерабатывающий завод в Джамнагаре с 20 ноября 2025 года. Отмечается, что эта мера стала шагом в сторону соблюдения новых санкций США и ЕС против РФ.
Известно, что с начала спецоперации на Украине в 2022 году компания приобрела сырья на сумму примерно $33 млрд, что составляет почти 8% всех экспортных продаж российской нефти. Однако Юшков усомнился в реальном отказе Индии от нефти из РФ.
«Я бы не говорил, что Индия полностью решила отказаться от российской нефти. Мы не видим доказательств, что это действительно произошло. И на сайте компании нет официальных пресс-релизов. Надо подождать и посмотреть на то, что будет происходить с реальными отгрузками на более протяженном периоде. И ранее заявлялось, что и Индия, и Китай, и Турция уже сократили закупки у России. Но тогда куда девается вся нефть, которая отгружается из РФ ежедневно?», - заметил он.
По словам аналитика, если бы Россия действительно сократила экспорт нефти в Китай, Индию и Турцию, то цены на мировом рынке увеличились бы.
«Если бы реально было такое сокращение, то мы бы уже увидели, что на мировом рынке начался дефицит, и существенно выросли цены. А мы видим, что цены наоборот даже снизились. Значит Россия не сокращает объем экспорта. Потому что мы крупный поставщик на мировом рынке. Если РФ хотя бы на 50%, как пишут СМИ, сократила экспорт в эти страны, а на них приходится 90% наших поставок, то есть мы поставляем в Индию, Китай и Турцию почти все, то цены бы выросли, и рынок бы это увидел», - объяснил он.
Однако Юшков не исключил, что поставки российской нефти в Индию будут обозначаться, как импорт из других стран.
«Может быть, какие-то объемы будут записаны на другие страны. Как, например, все знают, что Иран поставляет нефть в Китай. Но при этом нефть из Ирана записывается, как нефть из Малайзии. Что-то подобное и выстроится сейчас с нашими поставками в Индию. Либо будет указано, как неизвестный покупатель и неизвестный продавец. Рынок перестроится. Будут продавать через посредников. Это вряд ли будут страны, а будут некие трейдеры, которые зарегистрированы в той же самой Индии. Они будут покупать нефть у подсанкционных российских компаний: "Роснефти", "Лукойла" и так далее — и продавать индийским компаниям. Да, эти трейдеры попадут под вторичные санкции, но на их месте будут образованы новые трейдеры», - предположил эксперт.
При этом он считает, что Индия не откажется от поставок нефти из РФ.
«Все равно Индия от российской нефти скорее отказываться не будет, потому что это ударит и по ним, и по любому другому потребителю. Иначе, если мы сократим добычу на тот же объем, который поставляем в Индию, то на глобальном рынке будет дефицит и рост цен. Если бы гипотетически Индия отказалась от российской нефти, то сложно сказать, сколько РФ потеряла бы в денежном эквиваленте. Потому что за баррель российской марки нефти "Urals" — примерно $50. А мы поставляем в Индию примерно 1,6-1,7 млн баррелей в сутки. Можно умножить, но это бессмысленно, потому что, если мы в Индию эти объемы не поставляли бы, то цены на любую нефть в мире очень сильно бы поднялись. Даже до трехзначных. Мы бы все равно компенсировали часть остановки поставок в Индию за счет оставшихся объемов продаж в Китай», - заключил собеседник НСН.
Ранее Игорь Юшков в интервью Telegram-каналу «Радиоточка НСН» отметил, что скидки на российскую нефть выросли из-за перестройки схем ее продажи и ужесточения санкций США, ситуация, по его словам, не такая критичная и выровняется через несколько недель.
