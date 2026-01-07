Издание The Times назвало четыре возможных способа присоединения Гренландии к США. Первым пунктом значится военное вторжение на остров и оккупация. Также возможна покупка Гренландии у Дании и обещание местному населению крупных инвестиций в экономику острова. Третий вариант — заключение Договора о свободной ассоциации, и на последнем месте — сохранение статуса Гренландии как территории Дании с одновременным увеличением военного присутствия США на острове, отмечает RT.

В Гренландии сегодня проживают порядка 57 тысяч человек. Это расположенная в Арктике бывшая колония, ставшая автономной датской территорией и богатая полезными ископаемыми. О желании приобрести Гренландию Трамп заявлял уже не раз.