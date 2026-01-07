«Не продается!»: В Европе возмутились планами Трампа присоединить Гренландию
Администрация Трампа рассматривает четыре варианта присоединения Гренландии, а в Европе пытаются давать отпор арктическим амбициям американского президента.
Администрация президента США Дональда Трампа рассматривает четыре варианта присоединения Гренландии — самого большого острова на планете и части Королевства Дания. И хотя госсекретарь США Марко Рубио убеждал Конгресс, что администрация просто хочет выкупить земли, военное решение не снято с повестки.
Издание The Times назвало четыре возможных способа присоединения Гренландии к США. Первым пунктом значится военное вторжение на остров и оккупация. Также возможна покупка Гренландии у Дании и обещание местному населению крупных инвестиций в экономику острова. Третий вариант — заключение Договора о свободной ассоциации, и на последнем месте — сохранение статуса Гренландии как территории Дании с одновременным увеличением военного присутствия США на острове, отмечает RT.
В Гренландии сегодня проживают порядка 57 тысяч человек. Это расположенная в Арктике бывшая колония, ставшая автономной датской территорией и богатая полезными ископаемыми. О желании приобрести Гренландию Трамп заявлял уже не раз.
«ГРЕНЛАНДИЯ НЕ ПРОДАЕТСЯ»
Копенгаген и власти Гренландии дали решительный отпор заявлениям Вашингтона. Так, премьер‑министр Дании Метте Фредериксен подчеркнула необходимость серьезно воспринимать подобные высказывания. Она акцентировала внимание на том, что Гренландия не стремится войти в состав США. Кроме того, Фредериксен предупредила: в случае нападения США на страну‑члена НАТО «все остановится», намекнув на возможный распад альянса.
Свою позицию также озвучил премьер‑министр Гренландии Йенс‑Фредерик Нильсен. Он выразил протест, заявив, что его страна не должна становиться «объектом риторики сверхдержав», и охарактеризовал заявления США как проявление неуважения.
Глава МИД Франции Жан-Ноэль Барро, в свою очередь, заявил, что Гренландия - это европейская территория и таковой останется.
«Гренландия не продается. Она принадлежит гренландцам, и ее будущее будет определяться соглашением между гренландскими и датскими властями», - сказал он в интервью радиостанции Franceinfo.
Лидеры ряда европейских государств — Франции, Германии, Италии, Испании, Великобритании и Дании — также объединили позиции в вопросе Гренландии, обнародовав совместное заявление. Документ размещен на сайте датского правительства.
Ключевой тезис заявления: безопасность в Арктике — непременное условие европейской и трансатлантической стабильности. В ответ на акцентирование НАТО важности Арктического региона страны‑союзники активизировали работу по укреплению оборонительного потенциала и сдерживанию возможных противников.
Политики напомнили о соглашении 1951 года, которое разрешает США сохранять и создавать военные базы в Гренландии, но запрещает посягать на суверенитет Дании, владеющей островом.
Председатель комитета Совета Федерации по конституционному законодательству Андрей Клишас, в свою очередь, заявил, что Франции следовало бы направить войска на защиту Гренландии.
«Лучше бы направили в Гренландию», - написал Клишас в своем Telegram-канале, комментируя слова президента республики Эммануэля Макрона о возможной отправке армии на Украину.
Председатель Комиссии Совета Федерации по информационной политике и взаимодействию со СМИ Алексей Пушков написал в своем Telegram-канале, что по логике Трампа, у США не меньше прав на Гренландию, чем у Дании, и даже больше, потому что она им «нужна».
По словам Пушкова, доктрина Трампа предполагает установление гегемонии США в западном полушарии — именно там, где находится Гренландия. Сенатор отметил, что стратегическая значимость острова обусловлена его расположением у Арктики и выходом к Северному морскому пути. Кроме того, у Гренландии сохраняется ряд нерешенных вопросов с Данией — страной, под колониальным господством которой остров находился длительное время.
При этом Пушков выразил уверенность, что Трамп не станет применять к Гренландии те же методы, которые использовались в Венесуэле.
«Для нее Трамп может найти другую форму захвата контроля», — пояснил Пушков, оставив без уточнения возможные дальнейшие действия американского лидера.
Напомним, 5 января Трамп высказал мнение, что Дания не обладает достаточными ресурсами для самостоятельной защиты Гренландии. Он акцентировал внимание на стратегическом значении острова для безопасности Соединенных Штатов, указав при этом на участившееся присутствие кораблей России и Китая в арктических водах.
Позже супруга замглавы аппарата Белого дома по вопросам политики, советника президента США Стивена Миллера Кэти разместила в социальной сети Х карту Гренландии, раскрашенную в цвета американского флага. К изображению она добавила единственное слово «soon» («скоро»), что было расценено как косвенный сигнал о возможных американских притязаниях на территорию острова.
Горячие новости
Заразились
22,9 млн+2 379 / сут.
Умерли
399 тыс.+26 / сут.
Выздоровели
22,3 млн+2 902 / сут.
- СМИ сообщили о попытке высадки десанта на танкер «Маринера»
- Стармер вынесет на голосование вопрос отправки британских войск на Украину
- Сенатор Грэм: США не собираются делать из Венесуэлы свою колонию
- Милонов предложил изучать колядки на «Разговорах о важном»
- «Не продается!»: В Европе возмутились планами Трампа присоединить Гренландию
- Два человека погибли при крушении частного вертолета в Пермском крае
- Алиханов: На кассах заблокировали 2,6 млрд опасных продуктов
- ВС РФ нанесли поражение местам хранения дальнобойных беспилотников ВСУ
- «Сантос» продлил контракт с Неймаром до конца 2026 года
- Уголки здорового питания появятся в российских магазинах
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru