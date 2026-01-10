Приведет ли гибель сотен протестующих в Иране к обещанной «помощи» США
По данным СМИ, в результате стрельбы по митингующим в Тегеране скончались более 200 человек.
В Иране в ходе продолжающихся с конца декабря прошлого года беспорядков уже погибли сотни человек. Речь идет о жертвах как среди силовиков, так и среди гражданского населения. Известно, что во время столкновений погибли и дети.
Между тем, США пообещали вмешаться в ситуацию, если в отношении протестующих в Иране примут крайние меры. Однако в Тегеране заверили, что ответ Вашингтону будет жестким.
УБИЙСТВО ПРОТЕСТУЮЩИХ
10 января американское издание «Time» сообщило, что в Иране после стрельбы по протестующим в центре Тегерана погибли минимум 217 человек.
В материале указано, что, если информация о числе жертв подтвердится, это станет сигналом к ожидаемым репрессиям в стране. Газета также писала, что убийство протестующих будет прямым вызовом президенту США Дональду Трампу, который после начала протестов в Иране пообещал «прийти на помощь» к митингующим если их, по его словам, будут «жестоко убивать».
До этого гостелерадиокомпания Ирана сообщила, что в провинции Кум во время столкновений между силами безопасности и участниками беспорядков погибли два сотрудника силовых структур. По данным источника, силовики погибли в результате нападений со стороны вооруженных участников беспорядков.
Кроме того, известно и о гибели трехлетней девочки в городе Керманшах на западе страны. По информации гостелерадиокомпании, ребенок умер в результате агрессивных действий участников протестов, проходивших в тот же день.
Между тем, постпред Ирана в ООН Амир Саид Иравани обвинил США в подстрекательстве к беспорядкам в республике. Кроме того, он также указал на скоординированное поведение США и Израиля. К тому же дипломат обвинил Вашингтон во вмешательстве во внутренние дела Ирана и осудил «незаконное и безответственное» поведение, нарушающее Устав ООН и международное право.
«Посредством подстрекательских заявлений, политических сигналов и публичных угроз они поощряли насилие, поддерживали террористические группы, провоцировали дестабилизацию... и стремились превратить мирные протесты в насильственные беспорядки под видом "поддержки", "спасения" или "защиты иранского народа», - говорится в письме Иравани к генсеку ООН Антониу Гутерришу и председателю Совета безопасности ООН.
ПОДДЕРЖКА США И «ПОМОЩЬ» ТРАМПА
В субботу госсекретарь США Марко Рубио объявил, что Вашингтон поддерживает протестующих в Иране.
«Соединенные Штаты поддерживают храбрый народ Ирана», - написал американский политик на своей странице в одной из соцсетей.
При этом сам американский президент после начала протестов в Иране говорил о том, что США помогут протестующим, если против них примут крайние меры.
«Если Иран будет стрелять и жестоко убивать мирных протестующих, что является их обычаем, США придут им на помощь. Мы готовы к бою», - заявил Дональд Трамп в одной из соцсетей.
В свою очередь американский сенатор-республиканец Линдси Грэм тоже пригрозил иранским властям уничтожением.
«В Иране будут изменения. Это будут самые масштабные изменения в истории Ближнего Востока — избавиться от этого режима. Народ Ирана — помощь уже в пути», - приводит его слова телеканал «Fox News».
В ответ на это Иран пригрозил нанести удары по базам США на Ближнем Востоке. Иранский президент Масуд Пезешкиан также добавил, что реакция Тегерана будет жесткой.
«Ответ Исламской Республики Иран на любую насильственную агрессию будет суровым и заставит врага пожалеть о содеянном», - написал он в соцсетях.
ПРОТЕСТЫ В ИРАНЕ
В конце декабря 2025 года в Иране начались протесты на фоне девальвации местной валюты. Они сопровождались усилением мер безопасности, а также применением в отношении митингующих слезоточивого газа и пневматического оружия.
Протесты в Иране уже охватили свыше 60 городов в 25 провинциях страны. Крупнейшие митинги проходят в Тегеране. При этом наиболее ожесточенные столкновения были зафиксированы на западе и юго-западе страны в городах Малекшахи, Керманшах и Лордеган. Власти Ирана говорили о жертвах как среди силовиков, так и среди участников беспорядков.
С вечера 8 января в Иране почти полностью отключен интернет и нет телефонной связи. Согласно данным сервиса мониторинга «NetBlocks», в стране произошел масштабный сбой доступа к сети, которому предшествовало усиление мер цифровой цензуры, направленных на сдерживание протестной активности.
Очередная волна акций в Иране прошла в четверг. Это случилось после призыва к демонстрациям со стороны сына иранского шаха Резы Пехлеви, свергнутого в 1979 году. Протесты приобрели массовый характер. СМИ сообщали, что число участников акций на улицах Тегерана достигло полумиллиона человек.
Ранее Telegram-канал «Mash» писал, что силовики в Иране применяют против митингующих боевые патроны, передает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
