Приведет ли гибель сотен протестующих в Иране к обещанной «помощи» США

В Иране в ходе продолжающихся с конца декабря прошлого года беспорядков уже погибли сотни человек. Речь идет о жертвах как среди силовиков, так и среди гражданского населения. Известно, что во время столкновений погибли и дети.

Между тем, США пообещали вмешаться в ситуацию, если в отношении протестующих в Иране примут крайние меры. Однако в Тегеране заверили, что ответ Вашингтону будет жестким.