ООН, ЮНЕСКО, ВОЗ: США выйдут из 66 международных организаций
Все американские госведомства прекратят финансирование 31 организации в системе ООН и 35 — вне ее.
США собираются выйти из 66 международных организаций. Соответствующий указ накануне подписал армейский лидер Дональд Трамп. Речь идет о некоторых структурах ООН, а также о центре науки и технологий на Украине. До этого Трамп говорил о желании США выйти из ВОЗ и ЮНЕСКО. Однако специалисты считают, что Вашингтон сам нуждается в таких организациях.
США БЕЗ ООН И ВОЗ
Накануне президент США Дональд Трамп подписал меморандум о выходе страны из 66 международных организаций. В Белом доме уточнили, что среди них 31 — это структуры ООН, однако их общий перечень в публикации не указан.
В пресс-службе объяснили, что США выйдут из указанных объединений, так как они «больше не служат» их интересам. Известно, что новый документ обязывает все госведомства прекратить финансирование двух групп: 31 организации в системе ООН и 35 — вне ее.
В Белом доме рассказали, что в администрация американского президента приняли такое решение после проверки всех международных организаций, конвенций и договоров, в которых страна состоит либо участвует в их финансировании. Отмечается, что многие из структур, ставших объектом пристального внимания, продвигают «радикальную климатическую политику, глобальное управление и идеологические программы», противоречащие суверенитету и экономической мощи США, передает «NewsMax».
Согласно новому документу, Трамп также поручил вывести США из центра науки и технологий на Украине. Известно, что эта организация связана с Пентагоном.
До этого президент США уже подписал указы о выходе страны из Парижского соглашения по климату, Совета ООН по правам человека, Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) и запретил финансировать Ближневосточное агентство ООН для помощи палестинским беженцам (БАПОР).
По данным CNN, выход США из ВОЗ был обусловлен действиями организации во время пандемии COVID, ее «неспособностью продемонстрировать независимость от неуместного политического влияния государств — членов», а также платежами, которые, по словам Трампа, выше, чем у других стран.
США БЕЗ ЮНЕСКО
В июле 2025 года Дональд Трамп уже принял решение о выходе США из ЮНЕСКО, которая, по его словам, якобы «поддерживает разжигающие рознь проблемы». Так, страна перестанет участвовать в этой организации с 31 декабря 2026 года.
Кроме того, 5 февраля прошлого года американский президент также подписал указы о переоценке участия США в ЮНЕСКО и ООН. Он отметил непропорциональное финансирование ООН, так как Штаты вкладывают туда больше средств, чем остальные участники, добавил Трамп.
Между тем, вице-президент Всемирной федерации ассоциаций ООН, заведующий кафедры ЮНЕСКО по правам человека и демократии МГИМО Алексей Борисов считает, что США заинтересованы в работе ЮНЕСКО, поскольку в Америке находится множество объектов всемирного культурного и исторического наследия. По его словам, в случае отказа Штатов от сотрудничества с организацией пострадают наименее защищенные страны, а также заметно снизится эффективность работы ЮНЕСКО.
«США не могут выйти из ЮНЕСКО, поскольку они являются членом ООН, а ЮНЕСКО — одна из структур ООН. Думаю, что сами США, у которых много всемирного культурного и исторического наследия, заинтересованы в работе ЮНЕСКО. Пострадают наименее защищенные страны, которым требуется помощь во время конфликтов и бедствий, поэтому надеемся, что США будут ответственно подходить к таким действиям и сохранять ООН и такие структуры, как ЮНЕСКО. Отмечу, что сама структура ООН готовится к сокращению финансирования, поэтому будет страдать эффективность работы. Это вызывает особые опасения в то время, когда миру необходимо более эффективное международное сотрудничество, в частности, по культурному и научному взаимодействию, по сохранению исторического наследия», - сказал Борисов в беседе с НСН.
Ранее министр иностранных дел России Сергей Лавров исключил выход страны из ЮНЕСКО, напоминает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
