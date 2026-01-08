ООН, ЮНЕСКО, ВОЗ: США выйдут из 66 международных организаций

США БЕЗ ООН И ВОЗ

Накануне президент США Дональд Трамп подписал меморандум о выходе страны из 66 международных организаций. В Белом доме уточнили, что среди них 31 — это структуры ООН, однако их общий перечень в публикации не указан.

В пресс-службе объяснили, что США выйдут из указанных объединений, так как они «больше не служат» их интересам. Известно, что новый документ обязывает все госведомства прекратить финансирование двух групп: 31 организации в системе ООН и 35 — вне ее.