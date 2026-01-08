В США будут судить экипаж «притворившегося» российским танкера

Сообщалось, что танкер находился вблизи Венесуэлы, когда Вашингтон потребовал подтверждения от властей Гайаны, что страна предоставила кораблю свой флаг. Судно не подчинилось требованиям и сменило курс, уйдя в Атлантический океан, после чего и началась погоня.

Источник «РЕН ТВ» рассказал, что по пути следования капитан «Маринеры» изменил название судна и получил от капитана порта Сочи временную регистрацию на российский флаг. Отмечается, что эти действия были выполнены на законном основании, однако, несмотря на это, судно задержали.

РОССИЯНЕ НА БОРТУ

Канал передавал, что на борту «Маринеры» находился экипаж из 28 человек: 20 граждан Украины, шести, включая капитана, — Грузии и двоих — России. Отмечается, что рейс носил исключительно коммерческий характер.