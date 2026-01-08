В США будут судить экипаж «притворившегося» российским танкера
Между тем, в МИД России подтвердили, что на задержанном США судне действительно находятся россияне.
США пообещали судить экипаж захваченного ими нефтетанкера «Маринера». Кроме того, в Вашингтоне считают, что судно не было российским. При этом в МИД России подтвердили, что на борту танкера есть россияне и пообещали помочь им.
«ПРИТВОРИЛСЯ» РОССИЙСКИМ?
Вице-президент США Джей Ди Вэнс заявил, что захваченный США накануне танкер «Маринера» притворился российским для того, чтобы обойти американские санкции.
«По сути, они пытались выдать себя за российский нефтяной танкер, чтобы обойти режим санкций», - объявил Вэнс в интервью «Fox News».
«РЕН ТВ» передавал, что «Маринера» сменил флаг на российский, когда его уже преследовал корабль береговой охраны США. Однако перед этим судно было зафрахтовано частным трейдером под флагом Гайаны.
Сообщалось, что танкер находился вблизи Венесуэлы, когда Вашингтон потребовал подтверждения от властей Гайаны, что страна предоставила кораблю свой флаг. Судно не подчинилось требованиям и сменило курс, уйдя в Атлантический океан, после чего и началась погоня.
Источник «РЕН ТВ» рассказал, что по пути следования капитан «Маринеры» изменил название судна и получил от капитана порта Сочи временную регистрацию на российский флаг. Отмечается, что эти действия были выполнены на законном основании, однако, несмотря на это, судно задержали.
РОССИЯНЕ НА БОРТУ
Канал передавал, что на борту «Маринеры» находился экипаж из 28 человек: 20 граждан Украины, шести, включая капитана, — Грузии и двоих — России. Отмечается, что рейс носил исключительно коммерческий характер.
В МИД РФ подтвердили, что на борту находятся россияне. В ведомстве потребовали гуманного и достойного обращения с гражданами России и подчеркнули необходимость соблюдения их прав и интересов.
Кроме того, в МИД призвали не препятствовать скорейшему возвращению российских членов экипажа на Родину. Во внешнеполитическом ведомстве также подтвердили, что внимательно следят за сообщениями о высадке американских военных на судно в Северной Атлантике, и добавили, что российская сторона будет заниматься всеми вопросами защиты граждан РФ, которые находятся на судне.
К тому же в Минтрансе России назвали незаконными действия США по захвату «Маринеры». Известно, что 24 декабря 2025 года танкер получил временное разрешение на плавание под российским флагом. Согласно нормам Конвенции ООН по морскому праву, в открытом море действует свобода судоходства и никакое государство не имеет права применять силу и захватывать корабли, напоминает «РЕН ТВ».
СУД
До этого пресс-секретарь Белого дома Кэролайн Левитт подчеркнула, что танкер «Маринера» незаконно перевозил венесуэльскую нефть, а его экипаж может быть привлечен к уголовной ответственности в США. Она уточнила, что в отношении судна выдали судебный ордер на арест, действие которого распространяется и на членов экипажа. По словам Левитт, это означает возможность уголовного преследования за нарушение федерального законодательства Штатов.
В Белом доме добавили, что при необходимости моряки могут быть доставлены на территорию США для проведения следственных действий и судебного разбирательства.
Позже генпрокурор США Пэм Бонди на своей странице в одной из соцсетей написала, что члены экипажа захваченного танкера находятся «под полноценным расследованием». Она рассказала, что им будут предъявлены уголовные обвинения.
7 января 2026 года Европейское командование ВС США сообщило, что американские власти задержали в Северной Атлантике нефтетанкер «Маринера» за нарушение американского санкционного режима, передает RT.
Уже известно, что Великобритания помогла США в захвате судна. В пресс-службе британского Министерства обороны рассказали, что по просьбе американского правительства для отслеживания танкера были задействованы разведывательные самолеты ВВС Великобритании. Кроме того, отмечается, что американским летчикам предоставили британские авиабазы.
Ранее телеканал «360» сообщил, что США захватили еще один танкер в водах Карибского моря. Речь идет о судне «Sophia», передает Telegram- канал «Радиоточка НСН».
